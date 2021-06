https://mundo.sputniknews.com/20210602/camara-de-diputados-de-colombia-niega-mocion-de-censura-a-ministro-de-defensa-1112776487.html

Cámara de Diputados de Colombia niega moción de censura a ministro de Defensa

Cámara de Diputados de Colombia niega moción de censura a ministro de Defensa

BOGOTÁ (Sputnik) — La Plenaria de la Cámara de Representantes (diputados) de Colombia negó la moción de censura que pedían congresistas de la oposición contra... 02.06.2021, Sputnik Mundo

Los partidos de la coalición de Gobierno y algunos sectores independientes respaldaron a Molano, por lo que 109 diputados votaron "no" a la moción de censura, mientras que 36 votaron para que dejara su cargo."Como ya lo habíamos advertido, la maquinaria aceitada con mermelada (dádivas) de los partidos de Gobierno se impuso. Votamos por el 'sí', 36, por el 'no', 109, [mientras que] 24 representantes no votaron. Sería importante que le expliquen al país por qué no asistieron a esta votación", cuestionó en su cuenta de Twitter el representante Sergio Marín, del partido opositor Comunes (antes, FARC, izquierda). El pasado 27 de mayo la Plenaria del Senado también negó otra moción de censura que pedían congresistas de la oposición contra Molano, a quien señalan como responsable de los abusos de la Policía en las manifestaciones.Molano debió atender el 24 de mayo un debate de moción de censura ante el Senado y, al día siguiente, otro ante la Cámara de Representantes por los excesos policiales, motivo por el cual varios sectores pedían que fuera destituido de su cargo.Sin embargo, el Gobierno realizó una suerte de campaña con los congresistas de diferentes partidos con el fin de que respaldaran la continuidad de Molano, por lo que se preveía que la moción no prosperaría ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado.Colombia cumplió el 1 de junio 35 días de paro nacional en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal y otras medidas impulsadas por el Gobierno, lo que ha derivado en fuertes enfrentamientos entre civiles y policías en diferentes ciudades, así como disturbios, saqueos, actos de vandalismo y cortes de ruta.

