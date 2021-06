https://mundo.sputniknews.com/20210602/brahim-ghali-abandona-espana-pero-la-tension-con-marruecos-no-disminuye-1112796736.html

Brahim Ghali abandona España, pero la tensión con Marruecos no disminuye

Brahim Ghali abandona España, pero la tensión con Marruecos no disminuye

Un avión recogió al presidente saharaui después de declarar ante un juez, que rehusó imponer medidas cautelares. Rabat admite que la tensión tiene en realidad... 02.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-02T17:13+0000

2021-06-02T17:13+0000

2021-06-02T17:13+0000

españa

crisis migratoria en ceuta

teodoro egea

carmen calvo

relaciones internacionales

brahim ghali

crisis diplomática

audiencia nacional de españa

frente polisario

sáhara occidental

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1112799536_0:154:2945:1811_1920x0_80_0_0_37caa9685b086368f3a1b4fbe7a8f7a7.jpg

Brahim Ghali ya se encuentra en Argelia, luego de que un avión medicalizado Hawker 1000B de la compañía de aerotaxi francesa Airlec fletado por las autoridades argelinas despegara en la madrugada del 2 de junio del aeropuerto de Noáin, a las afueras de Pamplona, con destino a Argel y él a bordo. Según informó RTVE, la operación fue acordada entre una delegación diplomática del Frente Polisario y el Gobierno de España.El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, acompañado por el jefe del Estado Mayor, el teniente-general Said Chenghriha, ha visitado ya al líder saharaui, que ahora continúa recuperándose de los efectos del COVID-19 en el hospital Central del Ejército, en Ain al-Naja. El arribo del Hawker 1000B, procedente de Burdeos, estuvo precedido del intento infructuoso de llegada al aeródromo de Logroño-Agoncillo de un avión militar argelino que había despegado del aeródromo de Boufarik. Los controladores de tráfico aéreo de Enaire, siguiendo instrucciones militares españolas, comunicaron a la aeronave que no podía sobrevolar el espacio aéreo español cuando se hallaba a la altura de la isla de Ibiza, por lo que tuvo que dar media vuelta. Al parecer, carecía de los permisos y plan de vuelo adecuados. El líder del Frente Polisario había solicitado el alta médica de manera voluntaria sobre las 22:00 horas del 1 de junio, según fuentes del diario 20 Minutos. Una vez concedida, abandonó el Hospital San Pedro de Logroño y fue trasladado en ambulancia con escolta policial hasta el citado aeropuerto, a unos 86 km de distancia. El Ministerio de Exteriores español confirmó la intención de Ghali de abandonar España después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rechazara imponer medidas cautelares sobre su persona más allá de solicitarle un número de teléfono y una dirección postal para poder localizarlo si fuera necesario."El informe de la acusación no ha suministrado elementos siquiera indiciarios que avalen la existencia de motivos para creerle responsable de delito alguno", escribió el juez Pedraz en un auto, donde subraya la inexistencia de "riesgo de fuga alguno" y también resalta el hecho de que "en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra, que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración".Reacción oficial del PolisarioMediante un comunicado emitido en la tarde del 1 de junio, el Frente Polisario afirma que la decisión de Brahim Ghali de cooperar con la justicia española, "expresa la voluntad del pueblo saharaui y su dirección política, de reconocer la supremacía del Derecho y el apego a los principios de la justicia". Su declaración ante el juez Pedraz ayudará a destapar "las falsedades, fraudes y sórdidas manipulaciones que se hallan detrás de las infundadas acusaciones de los servicios marroquíes". El Polisario caracteriza el caso en torno a Ghali como parte de la "propaganda de ocupación", con la que se quiere "presentar al verdugo y al criminal, que es Marruecos, como si fuera la víctima". Fuentes saharauis confirman que Brahim Ghali completará su recuperación en Argelia, tras superar la fase más crítica de su infección de COVID-19. En declaraciones a los medios, Manuel Ollé, el abogado español que ha ejercido la defensa de Brahim Ghali, ha manifestado que Ghali ha hecho un "esfuerzo tremendo" teniendo en cuenta su estado de salud (la declaración se prolongó durante más de dos horas) y que su comparecencia voluntaria se enmarca dentro de su "absoluto compromiso en la lucha por la justicia y en la lucha por la libertad". Para Ollé, ha quedado demostrado que los hechos que se le imputaban al presidente saharaui son "absoluta y rotundamente falsos". Según él, Ghali terminó su declaración expresando que el fin que subyace en la querella es "político", con el que se busca "tratar de minar la dignidad y la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha hacia la autodeterminación". La reacción de MarruecosLa tensión con el país magrebí ha ido creciendo a lo largo de los 44 días en que Brahim Ghali ha estado ingresado en Logroño. Las autoridades marroquíes califican su salida de España de "burla" y consideran que el Gobierno "ha facilitado la escapada". En respuesta, podría estar contemplando invitar al embajador español en Rabat a abandonar el país. No parece que la tensión diplomática vaya a extenderse a otros ámbitos de la relación entre Marruecos y España. Mediante un comunicado emitido el 31 de mayo, el Ministerio de Exteriores marroquí subraya no tener "ningún problema con los ciudadanos españoles, los operadores económicos, los actores culturales y los turistas, que son bien acogidos como amigos y vecinos en el país". El Ministerio de Exteriores marroquí ha admitido que la presencia en Logroño del líder del Frente Polisario no era la causa del conflicto diplomático abierto, sino la posición española respecto al Sahara Occidental, cuya situación llegó a comparar con la de Cataluña. La crisis entre los dos países "no comienza con su llegada, ni terminará con su partida", señaló, desplazando el motivo a unas "segundas intenciones hostiles respecto al Sahara". El Gobierno español, que en ningún momento ha llamado a consultas a su embajador en Rabat, informó a su homólogo marroquí del regreso de Ghali a Argelia con la misma documentación con la que entró el 18 de abril. Es decir, un pasaporte diplomático argelino. El Sahara Occidental como fondoA juzgar por las declaraciones de sus representantes, Marruecos ha concluido que el Gobierno español ha fortalecido los lazos con Argelia y los "separatistas" saharauis en detrimento de la relación bilateral. El Gobierno español no ha variado su posición respecto al contencioso del Sahara Occidental, ni siquiera tras la proclamación de Donald Trump en diciembre, cuando reconoció la soberanía marroquí sobre el territorio. Sigue apoyando las resoluciones de la ONU.En vísperas de la declaración de Ghali ante el juez, el ministerio de Exteriores marroquí desvinculó al líder del Frente Polisario de la crisis diplomática y aludió como "problema de fondo" a la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto al Sahara Occidental. La embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, llamada a consultas ya el 18 de mayo, posteriormente llegó a manifestar desde Rabat que la forma en que se produjera la salida de Ghali de España sería "un test" para valorar las relaciones entre los dos países. Pedro Sánchez intentó rebajar la tensión, declarando que España es "el mejor socio" que tiene Marruecos dentro de la UE para defender "sus intereses estratégicos". Pero la vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado el 2 de junio que la postura oficial de su Gobierno respecto al Sahara Occidental "no ha cambiado en nada". "Ahora vemos que el asunto de fondo es el Sáhara. Pero es que no hemos cambiado. Seguimos pensando lo mismo en relación al Sahara, seguimos siendo un buen vecino por nuestras relaciones y lo queremos seguir siendo de la mejor manera. Esta es la verdad más profunda que hay", declaró a la emisora Cadena SER.La tensión se había escenificado también en la negativa de España a participar en las maniobras militares internacionales African Lion 21, que a partir del 7 de junio discurrirán en Marruecos, Túnez y Senegal, y serán las más importantes de la historia en el continente africano. El Gobierno de Pedro Sánchez no desea legitimar la ocupación del Sahara Occidental con la presencia de sus tropas en la zona, por lo que rehusó la invitación de EEUU aduciendo razones presupuestarias. Pese a que Marruecos había anunciado que las maniobras tendrían lugar en parte del Sahara Occidental, en el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU para África (Africom) explican que estas no discurrirán en este territorio, sino en zonas aledañas. La nueva Administración de Joe Biden todavía no se ha pronunciado en ningún sentido sobre la proclamación de Trump de diciembre. Cabe recordar que el futuro emplazamiento de la sede del Africom es motivo de competición entre Marruecos y España. El Ministerio de Defensa español muestra interés en alojarla en la base de Rota una vez deje de estar operativa en Stuttgart (Alemania). Otras consecuenciasAunque es poco probable que se produzca de nuevo una afluencia masiva y provocada migrantes a Ceuta, dada la reacción de la UE a España, todavía quedan cientos de menores de edad marroquíes en el enclave de Ceuta. Permanecen bloqueados allí a consecuencia de las trabas de las autoridades marroquíes que impiden su regreso a su país, que han comenzado a agilizar su retorno. La onda expansiva de la crisis diplomática abierta afecta también a las 12.600 trabajadoras temporeras marroquíes de la campaña de la fresa en Huelva que fueron contratadas en origen, cuyo regreso escalonado debía haber empezado a producirse el 31 de mayo. No hay respuesta de Rabat y se corre el riesgo de que queden retenidas en España.Las críticas de la oposiciónEn España, la escena política interna ha resultado también se ha visto tensionada a cuenta del contencioso con Marruecos. El Partido Popular, en boca de su secretario general, Teodoro García Egea, ha exigido la inmediata dimisión de la ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya, por la manera en que su ministerio ha gestionado el ingreso de Ghali y la crisis con Marruecos, en su opinión "nefasta". En su opinión, la entrada y salida del líder saharaui ha estado rodeada de "oscurantismo". "Creo que [González Laya] ha generado una crisis diplomática de primer orden y el Gobierno ha demostrado que tiene un nulo peso en política exterior", ha declarado a TVE. García Egea ha incidido en que Ghali entró en España con un pasaporte "presuntamente falso" y que el Gobierno no ha informado de su salida "de forma transparente". También ha afirmado que su partido no habría permitido que España sufra "una pérdida de peso internacional" como la que, a su juicio, ha sucedido con el Gobierno de Pedro Sánchez. "España no pinta nada en el panorama internacional".

https://mundo.sputniknews.com/20210601/el-lider-del-frente-polisario-a-punto-de-abandonar-espana-con-destino-a-argelia-1112771036.html

https://mundo.sputniknews.com/20210526/que-subyace-tras-la-crisis-diplomatica-abierta-entre-marruecos-y-espana-1112571675.html

https://mundo.sputniknews.com/20210602/las-nuevas-victimas-del-conflicto-con-marruecos-estan-en-huelva-1112791961.html

crisis migratoria en ceuta

sáhara occidental

marruecos

ceuta

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

crisis migratoria en ceuta, teodoro egea, carmen calvo, relaciones internacionales, brahim ghali, crisis diplomática, audiencia nacional de españa, frente polisario, sáhara occidental, marruecos, ceuta, política