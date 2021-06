Blog de Donald Trump cierra menos de un mes después de su lanzamiento

https://mundo.sputniknews.com/20210602/blog-de-donald-trump-cierra-menos-de-un-mes-despues-de-su-lanzamiento-1112805920.html

El sitio "no volverá", según dijo Miller, quien añadió que la plataforma era simplemente un recurso "auxiliar de las amplias iniciativas que tenemos y en las que estamos trabajando", sobre las que declinó brindar otros detalles.Trump fue expulsado de redes sociales como Twitter y Facebook tras el asalto al Capitolio en Washingon el 6 de enero por parte de simpatizantes de su Gobierno que rechazaban los resultados de las elecciones de noviembre en las que se impuso el demócrata Joe Biden.Las plataformas consideraron que sus actividades en relación al incidente violaron sus políticas.El blog, titulado Desde el escritorio de Donald J. Trump (From the Desk of Donald J. Trump), vio la luz el 4 de mayo pasado como una forma para que el expresidente se comunicara con el público sin tener que usar las redes sociales más conocidas.

