https://mundo.sputniknews.com/20210602/beisbol-de-cuba-queda-fuera-de-juegos-olimpicos-por-primera-vez-1112811770.html

Béisbol de Cuba queda fuera de Juegos Olímpicos por primera vez

Béisbol de Cuba queda fuera de Juegos Olímpicos por primera vez

LA HABANA (Sputnik) — El tricampeón Cuba fue eliminado del torneo preolímpico de béisbol para los Juegos de Tokio de julio al caer por 6-5 ante Canadá, la... 02.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-02T21:11+0000

2021-06-02T21:11+0000

2021-06-02T21:11+0000

juegos olímpicos

béisbol

deportes

américa latina

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108443/73/1084437312_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_47d8bf0e812ea3e9362682417600b6fd.jpg

El 31 de mayo, el equipo cubano cayó por 6-5 ante Venezuela en el grupo B del torneo disputado en Port St. Lucie (Florida, EEUU, sureste).Por su parte, Yadil Mujica, pelotero de 35 años, dijo que "aunque lamentablemente el resultado no fue favorable se luchó hasta el final".El 2 de junio, Cuba jugará ante Colombia para cerrar la llave B y su participación en el torneo.Pese a la derrota, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, elogió a los deportistas quienes hasta unas semanas atrás no sabían si participarían del torneo ya que EEUU no había otorgado las visas correspondientes."Al escribir la historia de estos días desafiantes, habrá que dedicar un capítulo a la hombrada del equipo Cuba. Hostigados de modo vil por un puñado de mercenarios, nuestros peloteros han puesto la dignidad en lo más alto. Han hecho más visible la desvergüenza del adversario", dijo el presidente en la red social Twitter.Hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, el béisbol fue un deporte de exhibición en la competencia; luego quedó fuera de la cita para Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 pero fue reinstaurado para el evento de Tokio, pospuesto un año debido a la pandemia de coronavirus.Cuba fue campeona olímpica en 1992, en Altanta 1996 y Atenas 2004, y se llevó la medalla de plata en Sídney 2000 y Pekín 2008.

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

juegos olímpicos, béisbol, deportes, cuba