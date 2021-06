https://mundo.sputniknews.com/20210601/tres-agentes-del-estado-colombiano-acusados-de-asesinar-en-1989-a-candidato-presidencial-1112773299.html

Tres agentes del Estado colombiano acusados de asesinar en 1989 a candidato presidencial

BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia emitió una resolución de acusación contra tres exfuncionarios de los cuerpos de seguridad e... 01.06.2021, Sputnik Mundo

"Una fiscal (...) encontró méritos suficientes para señalar que los generales en retiro de la Policía Nacional, Argemiro Serna Arias y Óscar Peláez Carmona, y el exdetective del (hoy desaparecido) Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia) Héctor Ernesto Muñoz Hortúa, serían coautores de los delitos de homicidio con fines terroristas y tentativa de homicidio", anunció la Fiscalía en un comunicado.Los generales y el exdetective también son acusados por el asesinato del concejal de Soacha (Cundinamarca, centro), Julio Cesar Peñaloza Sánchez, y del escolta Santiago Cuervo Jiménez, así como por las heridas causadas a Pedro Nel Angulo Bonilla, quienes se encontraban junto a Galán la noche del 18 de agosto de 1989.Galán fue asesinado esa noche con ráfagas de pistola por sicarios del entonces Cartel de Medellín, en momentos en que se disponía a presidir un mitin en la plaza central de Soacha (a 20 kilómetros de Bogotá) como parte de su campaña presidencial. Según el comunicado de la Fiscalía, se estableció que el general retirado Serna Arias, quien era el subcomandante del Departamento de Policía de Cundinamarca en la época de los hechos, "no acató la instrucción ni actuó para que se pusieran en marcha las medidas de seguridad necesarias", tal y como se lo ordenaron el Ministerio de Defensa y la dirección de la Policía Nacional.De hecho, "ordenó que un grupo de contraguerrilla de catorce hombres se retirara de Soacha horas antes de que el candidato político llegara al punto de concentración, pese a que su presencia era de vital importancia para custodiar el lugar".En el texto, la Fiscalía también indicó que el general en retiro, Óscar Peláez Carmona, desde la dirección de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, "presuntamente intentó desviar la investigación por el magnicidio de Galán e impulsó un operativo de captura contra varias personas que, años después, fueron declaradas inocentes".La Fiscalía agregó que "con esta actuación el oficial habría protegido a los verdaderos responsables del homicidio y mantuvo ocupado al aparato judicial en una causa que no era verídica".Finalmente, en la investigación se estableció que el exdetective del DAS, Héctor Ernesto Muñoz Hortúa, "al parecer hizo parte del plan criminal" orquestado por el Cartel de Medellín para asesinar a Galán.En la resolución de acusación, la fiscal del caso mantuvo la medida no privativa de la libertad bajo caución a los militares en retiro, Argemiro Serna Arias y Óscar Peláez Carmona, mientras que Héctor Ernesto Muñoz Hortúa deberá seguir privado de la libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá.Galán fue considerado uno de los grandes políticos del Partido Liberal Colombiano en el siglo XX, junto con Jorge Eliecer Gaitán y Rafael Uribe Uribe, y en el momento de su asesinato se perfilaba como el más firme candidato para hacerse con la Presidencia de Colombia.

