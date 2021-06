https://mundo.sputniknews.com/20210601/nueva-estrategia-de-seguridad-nacional-de-rusia-1112761347.html

Nueva estrategia de Seguridad Nacional de Rusia

Nueva estrategia de Seguridad Nacional de Rusia

Garantizar la estabilidad de la economía ante sanciones y amenazas externas e internas, y los derechos y garantías constitucionales para la ciudadanía en... 01.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-01T17:11+0000

2021-06-01T17:11+0000

2021-06-01T17:11+0000

octavo mandamiento

sáhara

foro económico internacional de san petersburgo

valores

crisis

estrategia de seguridad

nikolái pátrushev

marruecos

vladímir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1112761321_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_3d469b6de630b5d2c721b0c517e77ff5.png

Nueva estrategia de Seguridad Nacional de Rusia Nueva estrategia de Seguridad Nacional de Rusia

Objetivos bien marcadosEn una entrevista concedida a Rossiyskaya Gazeta, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, explicó que la nueva estrategia apunta a elevar la competitividad de Rusia y su resistencia ante el impacto de las amenazas externas e internas y a crear condiciones para un ritmo de crecimiento económico más alto que el mundial. En este sentido, incidió en que el liderazgo en el desarrollo de la ciencia y las tecnologías es uno de los factores clave del aumento de la competitividad y de la garantía de la seguridad nacional de Rusia.Para la Dra. Ana Teresa Gutiérrez del Cid, esta política de Rusia es atinada. "Sobre todo después de haber transitado por este período tan difícil que fue para todos los países, y para Rusia en particular, por la baja de los precios del petróleo, que ahora el Gobierno ruso después de superar esta situación tan drástica, esté pensando en una política de seguridad donde desarrolle la ciencia y tecnología, y que sustituya importaciones porque esto va a ser más provechoso que tener una política de compra de tecnología en el exterior".Asimismo, Pátrushev incidió en una nueva prioridad nacional de protección de los valores morales espirituales tradicionales, la cultura y la memoria histórica de Rusia "para neutralizar las amenazas asociadas con la distorsión de la historia, con la destrucción de las normas éticas y morales básicas, con los intentos de introducir ideales y valores ajenos en el campo de la educación, la cultura, la religión"."Vemos estos afanes de revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo ahora quieren poner a la Unión Soviética a la par que la Alemania nazi, y quieren borrar el pasado heroico de la Unión Soviética en esta guerra, que después de muchos esfuerzos y muchas vidas perdidas, logró ganar frente a una Europa que estaba de rodillas ante la barbarie nazi".Nueva edición del Foro Económico Internacional de San PetersburgoLa edición del presente año, de este evento que se realiza desde 1997, tendrá lugar entre los días 2 y 5 de junio. A lo largo de estos años este foro, que cuenta con el patrocinio y la participación del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, se ha convertido en un punto de encuentro único –por envergadura y representatividad– entre la comunidad empresarial rusa y del resto del mundo.Precisamente Putin protagonizará la sesión plenaria de esta edición, donde también está prevista la participación del canciller federal de Austria, Sebastian Kurz, y del emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani, si bien su participación será telemática. El jefe del Kremlin pronunciará "un amplio discurso", para posteriormente reunirse con inversores y empresarios, y conversar con periodistas de agencias de información internacionales.La pandemia del COVID-19 obligó a los organizadores a suspender la edición 2020. Sin embargo, este año se decidió realizarlo considerando la buena dinámica epidemiológica en el país, donde el número de contagios diarios no llega a los 10.000 casos, al tiempo que avanza la vacunación con los fármacos anticovid de producción nacional, entre ellos con la Sputnik V. La confianza en la capacidad de Rusia de garantizar la seguridad sanitaria de los participantes del Foro se ve ratificada por el hecho de que su edición del 2021 contará con la presencia de unos 2.000 participantes extranjeros, donde las delegaciones más grandes serán las de EEUU y Catar con más de 200 personas, y un centenar que llegará desde China. Y es que una de las grandes novedades de la presente edición, que tradicionalmente es presencial, será una alta participación online.Crece la tensión entre España y MarruecosUn cruce de palabras entre el presidente del Gobierno español y el ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos evidenciarían que las discrepancias entre ambos países estarían lejos de resolverse.En un comunicado divulgado este lunes 31 de mayo, el Ministerio de Exteriores marroquí aseguró que "el fondo de la crisis" diplomática con España no tiene como base la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital en la ciudad de Logroño, sino que va más allá. "El fondo del problema", asegura Marruecos en el comunicado, "es una cuestión de confianza rota entre socios. El fondo de la crisis es una cuestión de segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara, una causa sagrada de todo el pueblo marroquí", aseguraron.Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó como "inaceptable" el comunicado de la diplomacia marroquí. "No es admisible que haya un Gobierno que diga que se atacan las fronteras, en este caso de España, que se abren las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes en menos de 48 horas en una ciudad española como Ceuta por desavenencias, diferencias, discrepancias en política exterior", indicó Sánchez.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

sáhara

marruecos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, sáhara, foro económico internacional de san petersburgo, valores, crisis, estrategia de seguridad, nikolái pátrushev, marruecos, vladímir putin, rusia