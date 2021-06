https://mundo.sputniknews.com/20210601/no-dormiste-bien-mejor-que-no-cuentes-con-la-cafeina-1112763982.html

¿No dormiste bien? Mejor que no cuentes con la cafeína

Es lo que revela un estudio de los investigadores del Laboratorio de Sueño y Aprendizaje de la Universidad de Michigan. Dirigido por la profesora de psicología Kimberly Fenn, el equipo evaluó la eficacia de la cafeína a la hora de contrarrestar los efectos negativos en el proceso cognitivo de no haber dormido.Pidieron a 275 personas que completaran una tarea sencilla en la que debían prestar atención y otra más exigente dentro de la cual debían completar subtareas siguiendo un orden en concreto. La cafeína no es la panacea.Así que la cafeína puede mejorar la capacidad de mantenerse despierto y a completar según qué tareas, pero no evitará "errores médicos y accidentes de coche", añade la psicóloga. Además, la falta constante de sueño altera el estado de ánimo y perjudica el sistema inmunológico, recuerda. La cafeína reduce la somnolencia, pero "no sustituye en absoluto una noche completa de sueño". Y advierte contra quienes creen que al tomar cafeína pueden realizar tareas complejas.La psicóloga menciona a "cirujanos, pilotos y agentes de Policía", quienes, si no duermen lo suficiente, no podrán compensar su bajo rendimiento durante tareas complejas. En este sentido los hallazgos de su equipo "subrayan la importancia de priorizar el sueño", insiste.

