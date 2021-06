https://mundo.sputniknews.com/20210601/macri-y-fernandez-desatan-la-polemica-hasta-que-hora-trabaja-un-presidente-1112767339.html

Macri y Fernández desatan la polémica: ¿hasta qué hora trabaja un presidente?



No cabe duda de que ser presidente de un país es un trabajo a tiempo completo. Sin embargo, no todos los mandatarios parecen tener el mismo concepto de cuál debe ser su horario de trabajo ni de si, efectivamente, los líderes nacionales tienen el derecho a desconectarse de los problemas por algunas horas.El debate llegó al más alto nivel en Argentina, donde un cruce de declaraciones entre el expresidente Mauicio Macri (2015-2019) y el actual, Alberto Fernández, evidenció dos maneras diferentes de encarar un Gobierno. Para los más detractores del empresario y líder de la oposición, también abonó la caricatura de Macri como un hombre más afecto a descansar que a trabajar.La polémica comenzó con una entrevista a Macri en el programa de televisión La Noche de Mirtha en la que el exmandatario recordó el año 2018 como uno de los más duros de su gestión e, incluso, de su vida personal."Hubo noches que fueron terribles", rememoró Macri y admitió que, mientras los problemas económicos se sucedían en su país, su protagonismo comenzó a ceder. "Yo iba transmitiendo cada vez menos porque fui perdiendo la capacidad de transmitir a partir de las 14 toneladas de piedras que nos tiraron en el Congreso".Macri no ocultó su fracaso en aquel momento. "Ahí se quebró nuestro gobierno y se me quebró a mí la cabeza".Luego, el exmandatario explicó la fórmula que utilizaba para intentar evadirse de los problemas del país que gobernaba.Un par de días después, y a propósito del comentario de Macri, Fernández fue consultado sobre su descanso diario en una entrevista en el programa Caballero de Día en AM 990. "Yo que sé a qué hora me duermo", ironizó el actual presidente."Me causa gracia porque en estos tiempos de la vacuna china hablo con Sabino Vaca Narvaja, que es el embajador en China, y estamos con los horarios totalmente cambiados. A veces son la una o las dos de la mañana y seguimos intercambiando mensajes", explicó.Fernández remarcó luego que "cuando uno es presidente lo que no tiene es horarios" e ilustró lo extensas de sus jornadas: "Yo sé que mi día empieza a las siete y media u ocho de la mañana y nunca sé cuándo termina pero no me quejo, porque es lo que seriamente tiene que hacer alguien que gobierna".

