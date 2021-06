https://mundo.sputniknews.com/20210601/los-hologramas-sustituiran-a-los-nominados-a-los-bafta-tv-y-tu-podrias-ser-parte-de-la-gala-1112746438.html

Los hologramas sustituirán a los nominados a los BAFTA TV y tú podrías ser parte de la gala

Nuestra vida cotidiana se parece cada vez más a una película de ciencia ficción, y la gala de los premios británicos de la televisión es un buen ejemplo de... 01.06.2021, Sputnik Mundo

En particular, se trata de los intérpretes que se ven obligados a guardar cuarentena o se encuentran en medio de un rodaje. Por ejemplo, se sabe que el candidato a Estrella en ascenso John Boyega (Star Wars), los actores Michaela Coel (Black Mirror), Paul Mescal (Normal People) o Jodie Comer (Killing Eve), entre otros, no estarán presentes físicamente en el Royal Albert Hall de Londres.Los cinéfilos también tienen la oportunidad de asistir a la ceremonia de manera virtual. Solo tienes que registrarte en el portal Virtual Fan Hologram el día del evento —el 6 de junio— para crear tu propio holograma, ponerte un atuendo digital y hacer una pregunta a tu actor o director favorito si tienes suerte. Las presentadoras Vick Hope y Stacey Dooley serán quienes te acompañarán durante la entrevista. La inscripción solo estará abierta durante dos horas, ¡así que no te la pierdas!La antología de Steve McQueen Small Axe, que consiste en cinco películas, lidera el ranking de los premios con 15 nominaciones.Por su parte, la serie de Netflix The Crown, que narra la historia de la realeza británica, tiene la oportunidad de llevarse 10 estatuillas.

