Este Rolls-Royce podría ser el auto más caro del mundo | Fotos

Este Rolls-Royce podría ser el auto más caro del mundo | Fotos

La marca de lujo británica Rolls-Royce acaba de presentar su nueva creación exclusiva. Se trata de una mezcla entre un lujoso descapotable y un yate. 01.06.2021

Rolls-Royce nunca ha sido para todos, pero en los últimos años la compañía decidió llegar a nuevas cotas de exclusividad con su división especial Coachbuild, encargada de fabricar autos bajo pedido. Su primera obra es el Boat Tail (cola de barco, en español).La marca espera así cumplir las expectativas de tres de sus clientes más fieles, quienes comparten el amor por el diseño de embarcaciones contemporáneas. Los tres autos compartirán la misma carrocería, pero cada uno será personalizado para reflejar los gustos de sus propietarios.El Boat Tail se basa en el descapotable Phantom Drophead Coupe, aunque el último ejemplar de este modelo fue producido en el 2016. No obstante, no es simplemente un Phantom modificado. Sus creadores afirman que este automóvil de 5,8 metros tardaron en ponerlo a punto cuatro años, y que al final lo componen 1.813 piezas originales. El diseño de la parte frontal del vehículo es fiel al estilo de la marca, pero la parrilla del radiador no es una pieza separada —como sí lo es la del Phantom clásico—, sino que está integrada en la carrocería. No obstante, la característica principal del automóvil es la parte trasera, completamente original, más propia de una embarcación que de un coche.No es la primera vez que los diseñadores de la compañía combinan la carrocería de un auto con una embarcación. En 1932 Rolls-Royce lanzó su primer Boat Tail, también basado en un Phantom. El extraño modelo se parecía a un automóvil al que le habían cortado la mitad de la carrocería para reemplazarla por un bote de madera. El Boat Tail moderno vuelve a abrazar la temática náutica con mucha más elegancia y hace suyos los rasgos propios de un yate lujoso o una lancha rápida. En lugar de la tapa del maletero habitual hay un baúl con doble apertura. Las tapas con acabado en madera Caleidolegno se elevan simultáneamente gracias al motor eléctrico. En su interior dispone de un juego de picnic con compartimentos para platos, copas de vino y cubiertos. Además, el maletero guarda en su interior mesas plegables y taburetes de la empresa italiana de muebles Promemoria. También hay dos neveras que mantienen el microclima deseado a temperaturas exteriores entre -20º y 80º grados.El inusual diseño de la parte trasera obligó a los diseñadores a abandonar el techo duro articulado. En su lugar, instalaron una capota que solo se retira en una sola pieza.El interior del Boat Tail mantuvo el aspecto del Phantom, con excepción de la exclusiva decoración. Los diseñadores utilizaron para confeccionarla la técnica del guilloché, utilizada en joyas y relojes de lujo. El salpicadero alberga un cronómetro Bovet 1822 especialmente adaptado para el coche.También heredó las características técnicas del Phantom. Bajo su capó ruge un motor V12 de 6,7 litros con doble turbo, 600 caballos de fuerza y una transmisión automática de seis marchas.Hasta ahora Rolls-Royce presentó solo una unidad del exótico vehículo. Su precio se acerca a la astronómica cifra de 28 millones de dólares. No obstante, debido a la confidencialidad del cliente, el precio final es un misterio. Si los rumores se confirman el Boat Tail se convertirá en el auto más caro del mundo.Los medios británicos especulan con que los propietarios del primer Boat Tail podrían ser Beyonce y Jay-Z. Los periodistas opinan que la propia compañía insinuó al presentar el auto que fue creado para una pareja muy adinerada. La prueba de que son ellos, según los medios, está en el maletero del coche, y son las botellas de champán de la marca Armand de Brignac, de la que Jay-Z es propietario. No obstante, Rolls-Royce no confirma estos rumores.

