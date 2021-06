España echa la vista atrás al pasado de terrorismo con el Centro Memorial | Fotos, videos

https://mundo.sputniknews.com/20210601/espana-echa-la-vista-atras-al-pasado-de-terrorismo-con-el-centro-memorial--fotos-videos-1112756208.html

El espacio que se inauguró este 1 de junio en la ciudad vasca de Vitoria tiene su origen en la ley de de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo de 2011, y recibió su impulso definitivo en 2015 con la creación de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, la que gestionó las obras de la sede y se encarga también de darle contenido.ETA y otrosPrecisamente, el hecho de que se eligiera la ciudad de Vitoria, capital administrativa del País Vasco, para ubicar su sede, tiene una innegable relación con el hecho de que fuese en esta región donde tuviera su origen la organización terrorista que más estragos y víctimas causó en España —853 asesinatos— en las últimas décadas: ETA, las siglas de la proclama Euskadi ta Askatasuna (País Vasco y Libertad), que estremecieron a la sociedad española en la segunda parte del siglo XX.No obstante, desde su organización se matiza que en el memorial "se analizan las causas, el desarrollo y las consecuencias de los terrorismos que ha padecido España, desde ETA hasta el GRAPO, pasando por el yihadismo, DRIL, anarquismo, FRAP y la llamada guerra sucia", haciendo referencia en este último punto a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), una organización parapolicial que actuó en los años 80, fundamentalmente contra miembros de ETA.El Centro cuenta con una exposición permanente, dividida en seis salas que ocupan tres de las plantas del edificio y que combina las emociones, con testimonios de las víctimas, con la contextualización histórica; no en vano, el comisario de la exposición es un historiador vasco especializado en terrorismo, Raúl López Romo.El zulo de Ortega LaraEl lugar estrella de la exposición y quizás el que más morbo genere es la reproducción de un "zulo", una palabra vasca que significa agujero y que se popularizó para denominar a los escondites donde los terroristas retenían a sus secuestrados.Es el pequeño cubículo de 3 metros de largo, 2,5 de ancho y 1,8 de altura en el que permanecieron unos instantes los Reyes este 1 de junio y donde tuvo lugar el secuestro más largo de ETA, el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que pasó en su interior 532 días en unas condiciones insalubres, sin apenas ventilación y soportando unos altos índices de humedad, ya que estaba próximo a un río.Pero el memorial no es solo el zulo de Ortega Lara, hay también pistolas, metralletas y bombas de grupos terroristas, trajes de policías y artificieros y una sala con los retratos de los niños asesinados en atentados terroristas en España desde la década de los 60.No olvidarUn pedazo de la historia reciente española más dolorosa que se recrea con un objetivo claro, como recordó este 1 de junio en su inauguración el director del Memorial, el periodista especializado en terrorismo Florencio Domínguez: "queremos que los más jóvenes sepan lo que implica la violencia, sean conscientes de adonde conducen los discursos del odio y entiendan que nada disculpa la vulneración de los derechos humanos más básicos, como hace el terrorismo", dijo en su discurso inaugural.Un ejercicio a futuro, subrayado también por el rey, implicado especialmente en la gestación de este lugar, ya que preside el patronato de la fundación que lo gestiona: "preservar la memoria de las víctimas es un ejercicio de respeto y de justicia, pero también un elemento esencial para que las generaciones venideras sean siempre conscientes de la gravedad de lo sucedido", dijo Felipe VI.En este sentido, de ahora en adelante, además de la exposición permanente se celebrarán conferencias, ciclos de cine sobre la materia y también distintas actividades orientadas a captar la atención de los más jóvenes.El memorial forma parte de una red internacional de museos por la memoria, donde están también el museo del 11-S de Nueva York y el de la isla noruega de Utoya, que recuerda a los 77 jóvenes asesinados en 2011 por un neonazi.En resumen, un puñado de imágenes, objetos y recuerdos muy dolorosos para la sociedad española, pero que las autoridades quieren que sigan presentes para que no se vuelvan a producir.

