El Supremo británico escuchará en julio el recurso de Guaidó por control del oro venezolano

LONDRES (Sputnik) — El extraordinario caso sobre el derecho de acceso a las reservas de oro de Venezuela que están depositadas en el Banco de Inglaterra se... 01.06.2021, Sputnik Mundo

La máxima autoridad judicial del país ha reservado un día adicional, el 22, por si fuera necesario prolongar las sesiones orales públicas de este recurso que enfrenta en Londres al equipo legal del opositor Juan Guaidó contra el Banco Central de Venezuela (BCV)."Los argumentos legales de los representantes del señor Guaidó, que pretenden socavar y paralizar la autoridad del BCV para gestionar sus reservas en Londres, solo han conseguido retrasar la transferencia directa de fondos al programa de Desarrollo de la ONU a fin de implementar su Plan de respuesta humanitaria contra el COVID-19", señaló Leigh Crestohl, socio en el despacho legal Zaiwalla & Co, que actúa en nombre de la junta oficial del BCV. Esta última apelación fue interpuesta por el bando opositor, quienes retan la decisión de la corte de Apelación de que el Gobierno británico reconoce la autoridad, "en diferentes funciones", tanto del presidente Nicolás Maduro como de Guaidó, según explicó el abogado en comunicación con Sputnik.El Supremo ha autorizado la participación del canciller del Reino Unido —Dominic Raab en la actualidad— en el procedimiento previsto en julio.Así, el jefe de la diplomacia tendrá la oportunidad de aclarar la posición política y diplomática de Reino Unido respecto a Venezuela.Londres y Caracas mantienen relaciones diplomáticas, aunque el anterior Gobierno británico reconoció a Gauidó como presidente interino provisional en una declaración del excanciller Jeremy Hunt.Crestohl subraya el hecho de que el presidente Maduro "controla 'de facto' el territorio y el aparato de Estado" en Venezuela, mientras la oposición "no tiene capacidad para desempeñar las más básicas funciones de gobierno".El BCV demandó al Banco de Inglaterra en mayo de 2020 después de que se bloqueara la autorización para acceder a las reservas de oro, valoradas en unos 1.600 millones de euros.La causa rebotó desde entonces del Alto Tribunal a la Corte de Apelación, que falló en contra de Gauidó en el otoño.Los representantes legales de la llamada 'junta ad hoc' del BCV, designada por el ex presidente de la Asamblea Nacional, lograron permiso en diciembre para llevar el caso ante el Supremo del Reino Unido.

