El líder del Frente Polisario prepara su regreso inminente desde España a Argelia

MADRID (Sputnik) — El líder del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, se encuentra... 01.06.2021

Según informa la cadena pública RTVE citando a fuentes saharauis, el líder del Frente Polisario "ultima su regreso a Argelia y podría pedir el alta hospitalaria en las próximas horas".La acogida de Ghali por motivos humanitarios desató un conflicto diplomático entre España y Marruecos que se visibilizó con la decisión de Rabat de dejar de vigilar la frontera con la ciudad de Ceuta, permitiendo la entrada a suelo español de más de 10.000 migrantes en menos de 48 horas.Este mismo 1 de junio Ghali declaró por videoconferencia ante la Audiencia Nacional de España en el marco de dos querellas presentadas ante la justicia española por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas, entre otros.Ghali negó las diversas acusaciones que constan en las denuncias, que fueron interpuestas por un activista saharaui con nacionalidad española y la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos.Tras su declaración, el juez instructor acordó dejar a Ghali en libertad sin medidas cautelares al entender que "no puede apreciarse riesgo de fuga alguno" y que "no consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia", por lo que es libre para abandonar el país.En dos autos emitidos este 1 de junio, el juez instructor señaló también que la acusación no aportó elementos "siquiera indiciarios que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno". Según la información ofrecida por RTVE, el Frente Polisario negocia con España la entrada de un avión argelino para recoger a Ghali.Estas negociaciones se producen después de que un avión militar argelino diera media vuelta en pleno vuelo este 1 de junio tras no recibir autorización para entrar en el espacio aéreo español, un suceso cuyos detalles fueron adelantados por El Confidencial y posteriormente confirmados por otros medios.Sin embargo, la portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, negó tener constancia de ello tras ser preguntada sobre esta situación en rueda de prensa.En esa comparecencia, Montero se negó a ofrecer detalles sobre el estado de salud de Ghali y se limitó a decir que "cuando se recupere, entendemos que esta persona se marchará al lugar de donde vino".A la espera de confirmación oficial sobre su eventual salida de España, lo que sí está claro es que la estancia de Ghali en el país deja como resultado la mayor crisis diplomática con Marruecos en más de una década.En un comunicado emitido el 31 de mayo, Rabat dio por rota la confianza entre ambos países y reconoció que el fondo de la crisis está en la postura española sobre la cuestión del Sáhara Occidental, acusando a España de querer "socavar" la integridad territorial marroquí.Por su parte, Montero recordó en rueda de prensa que la posición de España con respecto al Sáhara ha sido siempre la de las Naciones Unidas y expresó la voluntad de "que acabe la tensión" con el país vecino.

