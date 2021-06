https://mundo.sputniknews.com/20210601/de-vuelta-a-los-90-en-peru-y-al-terror-mediatico-de-fujimori-de-tal-palo-tal-astilla-1112771896.html

De vuelta a los 90 en Perú y al terror mediático de Fujimori: de tal palo, tal astilla

La campaña presidencial en Perú está marcada por los discursos del miedo desplegados por los grandes medios de comunicación contra el candidato Pedro Castillo... 01.06.2021, Sputnik Mundo

"Fujimori anuncia más propuestas y Castillo repite generalidades", tituló en su portada el diario peruano El Comercio al día siguiente del debate presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. El principal medio del país tomó así partido a favor de la candidata, como hizo a lo largo de toda la campaña de segunda vuelta electoral.El Comercio no es simplemente un periódico, sino un grupo económico que "controla el 80% de los medios de comunicación en el país", explica a Sputnik Amanda Meza, editora de Wayka, uno de los medios digitales más vistos de Perú.La campaña contra Castillo comenzó cuando ganó la primera vuelta. "En la primera vuelta nadie lo tomó en cuenta, la mayoría de los medios tradicionales no hablaban de él, y en las encuestas tampoco aparecía. Desde el momento en que fue candidato a segunda vuelta se convirtió en el centro de la estrategia fujimorista", afirma Meza. El "centro de la estrategia" significó dos cosas, según la comunicadora. En primer lugar, que los medios del Grupo El Comercio y sus aliados, "todos se han dedicado solamente a Castillo, a cuestionar, incluso falsear sus propuestas". "Los canales de televisión, la mayoría de invitados para hablar sobre cuestiones de futuro del país, propuestas, han sido fujimoristas o políticos aliados. Cuando se tocan temas de Castillo se invita a gente para desvirtuar lo que es su plan de gobierno, o si tiene alguna contradicción, siempre es algo negativo", analiza.Demoler"La campaña que ha hecho El Comercio es de una suciedad poco comparable, solo El Mercurio contra Salvador Allende podría competir en infamia", observó en su análisis el renombrado periodista peruano César Hildebrandt, quien lleva adelante el semanario Hildebrandt en sus Trece. "Hay miembros del Grupo El Comercio que abiertamente dicen que Castillo es terrorismo puro y duro y que lo que se viene es el apocalipsis, y lo dicen todos los días, la campaña no ha sido para presentar el programa de Keiko como el mejor, más viable, sino para demoler, destruir al adversario (…) son decenas de páginas las 24 horas del día, las radios, las televisiones, es una maquinaria demoledora", detalló el referente.Castillo ha sido acusado de dos elementos centrales: ser comunista y tener vínculos con el terrorismo, es decir con la organización —extinta como tal según numerosos análisis— Sendero Luminoso. Los grandes medios construyeron una campaña para desatar miedos: el miedo a un presidente que expropiaría todas las empresas privadas, se quedaría con los ahorros de las familias, llevaría al país al hambre, a la quiebra, hasta perpetuarse en el poder y clausurar la democracia. El objetivo de esta campaña es crear un miedo de tal envergadura que quienes nunca habrían votado por Fujimori debido a las acusaciones de corrupción en su contra y de su padre —con una causa de 25 años de prisión—, finalmente lo hagan. Mientras la candidata es tratada "con mucha amabilidad en los medios" que no solo no la cuestionan, afirma Meza, sino que además "se le deja hablar mucho tiempo, se le hacen entrevistas muy seguidas y en momentos claves", a Castillo lo acusan de querer "copiar el modelo chavista y convertirnos en Venezuela" cada vez que defiende alguna propuesta suya."Keiko, en el último debate, ha prometido una lista de bonos y regalos, y nadie le cuestiona de dónde saldrá la plata y nadie le dice que es demagogia", compara Meza.La eficaciaLa campaña anticomunista desplegada contra Castillo ha tenido algunos resultados favorables. El sábado 29 de mayo, por ejemplo, miles de personas se movilizaron por el centro de Lima con afiches, pancartas, camisetas contra el comunismo y Castillo.El impacto puede observarse en la reducción de la intención de votos entre Castillo y Fujimori en las últimas semanas. Según el Instituto de Estudios Peruanos, la diferencia para el domingo 23 de mayo era de 44,8% a 34,4% a favor de Castillo, mientras que para el domingo 30, la distancia se acortó hasta llegar 40,3% contra 38,3%.Hildebrandt, interrogado sobre ese punto, afirmó también que "dada la campaña en este momento Keiko debería estar siete o diez puntos arriba, pero está un punto debajo".Varias razones explican esa situación: "La desconfianza en la prensa es algo que no es nuevo, y eso también influye. Creo también porque es tan burdo, tan obvio que están apoyando a una candidata, que se han visto descubiertos por la población, y no ha tenido el efecto que deseaban", analiza Meza. En cuanto a la estrategia hacia Fujimori tampoco ha logrado el resultado esperado: "Casi no se habla sobre su proceso de investigación que sigue por el caso Odebrecht, se le ayuda a que pueda tener un discurso más de una personalidad muy sentimental, utilizó las mismas estrategias en las tres campañas, tratar de victimizarse, mostrarse como una mujer que tiene los pies en la tierra, que es como cualquier ama de casa, y eso no es verdad, se ve bastante exagerado y armado, y eso la gente también lo capta".La otra prensa"Lo que hemos hecho es tratar de ayudar a la gente a tener una información más amplia y no tan sesgada como la agenda que los medios aliados de la candidata quieren imponer a toda costa", explica Meza sobre Wayka, un medio con mucha presencia en las redes sociales."Para los medios independientes es todo un reto seguir esta campaña electoral donde no son las propuestas lo principal, sino la desinformación, lo que hay que combatir es toda la desinformación que da esta clase política, toda la información falsa, la mentira que pueden decirle tan fácilmente a la gente, ese es todo un desafío que hemos tenido en esta campaña".Wayka, así como medios como, por ejemplo, Hildebrandt en sus Trece, han venido jugando un papel para contrarrestar la campaña de desinformación, acusación y mentiras alrededor de Castillo. En el caso del segundo, una de las últimas acciones consistió en desmentir la versión oficial dada alrededor de un ataque ocurrido el lunes 24 de mayo, en el cual fueron asesinadas 18 personas. Se espera que en los últimos días puedan ocurrir nuevas operaciones mediáticas en el marco de una campaña marcada por los discursos del miedo. Castillo, emergente de la crisis política que vive el Perú, se encuentra en recorrido de cierre de campaña por diferentes ciudades de los Andes donde se ha evidenciado el gran apoyo popular. La estrategia contra el candidato de Perú Libre parece lograr más eficacia en zonas urbanas como Lima, antes que en el país olvidado por las cámaras y la política.

