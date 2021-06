https://mundo.sputniknews.com/20210601/cuentas-de-netflix-tarjetas-de-credito-y-pasaportes-puedes-comprar-de-todo-en-la-dark-web-1112755271.html

Cuentas de Netflix, tarjetas de crédito y pasaportes: puedes comprar de todo en la 'dark web'

Cuentas de Netflix, tarjetas de crédito y pasaportes: puedes comprar de todo en la 'dark web'

¿Una cuenta de Netflix? Hecho. ¿Un pasaporte francés? Ningún problema. ¿Una tarjeta Mastercard con saldo? Pan comido. Estos y muchos otros son los artículos... 01.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-01T14:14+0000

2021-06-01T14:14+0000

2021-06-01T14:14+0000

tecnología

hackeo

robo de datos

hackers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105890/43/1058904373_0:146:1920:1226_1920x0_80_0_0_77fa0f2af9078a48a0530d664f79dd9b.jpg

Cada vez son más las personas que optan o se ven obligadas a trabajar desde casa. El 2020 marcó un punto de inflexión en el mundo laboral, y muchos han abandonado la oficina. Con este cambio de paradigma no es de extrañar que el uso de internet y de las herramientas y el entretenimiento que ofrece hayan experimentado un boom increíble. Los hackers lo saben, y están haciendo su agosto. El 49% de las personas ha sido víctima de estafas de phishing —robo de datos— mientras trabajaban a distancia en el último año, según revela una reciente investigación de Deloitte. Cuentas de Netflix, de HBO, de Gmail, de PayPal, de eBay… Tarjetas de crédito y sus PIN, codiciados pasaportes… El portal PrivacyAffairs ha confeccionado una lista de todo lo que puedes comprar en la dark web.Tarjetas de créditoSi han hackeado tu tarjeta de crédito, significa que tienen acceso a detalles como el CVV y pueden venderla por unos 17 dólares, dependiendo de tu saldo, claro. Lo mismo pasa con tu cuenta de PayPal. Si su saldo es cero, la pondrán a la venta por 14 dólares. Si los piratas muestran el saldo que tiene, el precio será superior: unos 30 dólares.Tu tarjeta Mastercard tampoco está a salvo, puesto que pueden hacerse con los servicios del hacker por unos 25 dólares.Cuentas de Gmail, Facebook…Si en tu cuenta de correo utilizas como contraseña el nombre de tu perro desde hace años, es posible que esté a la venta por unos 80 dólares de media, según el informe de PrivacyAffairs. Tu Facebook tampoco está a salvo si la contraseña es la fecha de tu cumpleaños, y es que pueden hackearla por unos 65 dólares. ¿Instagram? 45 dólares. ¿Twitter? Unos 35. Las cuentas de eBay son más caras, sobre todo si te granjeaste una buena reputación. Por unos 1.000 dólares pueden meterse en ella. Acceder a tu cuenta de Netflix tampoco es tan difícil si sabes cómo. Tu suscripción anual se vende a 44 dólares. Otros servicios como Hulu (5 dólares) y HBO (4$) son más baratos.Desde el 9 de mayo de 2021, quienes se van de compras a la dark web se han gastado, de media, 25 dólares en tarjetas Mastercard y Visa clonadas con PIN, y 35 dólares en tarjetas American Express. Adoptar una nueva identidad también es posible si sabes cómo. Un pasaporte neerlandés se puede adquirir por unos 3.300 dólares; el mismo precio por el que se venden los franceses. Como la oferta está creciendo, los compradores parecen estar pasándose a sitios más grandes y fiables, según advierten los especialistas. Como señalan en Forbes, la oferta ha proliferado tanto que están comenzando a parodiar los mercados tradicionales y los dos por uno.Para evitar sustos, los especialistas recomiendan cambiar las contraseñas periódicamente, no utilizar información personal para crearlas y, en su lugar, incluir números, signos y letras mayúsculas y minúsculas. Cuanto más compleja, más difícil lo tendrán los piratas para acceder a tu información. Es también recomendable no apuntarlas en ninguna parte y, si lo haces, hacerlo encriptándolas con algún programa o aplicación a modo de caja fuerte. También es recomendable desconfiar de los correos electrónicos de remitentes desconocidos. Sobre todo si contienen enlaces, puesto que podrían acceder a la información de tu dispositivo.

https://mundo.sputniknews.com/20210112/otra-amenaza-para-tus-datos-cuan-protegidos-estan-los-servicios-de-mensajeria-contra-los-virus-1094090174.html

https://mundo.sputniknews.com/20210115/este-malware-le-da-a-los-hackers-un-control-total-sobre-tu-telefono-inteligente-1094124255.html

https://mundo.sputniknews.com/20201127/una-de-estas-13-contrasenas-seguramente-es-la-tuya-si-es-asi-cambiala-ya-1093661445.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hackeo, robo de datos, hackers