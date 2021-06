https://mundo.sputniknews.com/20210601/cientificos-afirman-que-los-rayos-del-sol-destruyen-el-coronavirus-en-un-minuto-1112757907.html

Científicos afirman que los rayos del sol destruyen el coronavirus en un minuto

Científicos afirman que los rayos del sol destruyen el coronavirus en un minuto

ROMA (Sputnik) — El coronavirus no puede resistir a la radiación solar más de un minuto, según un estudio italiano, citado por el portal Adnkronos, aunque... 01.06.2021, Sputnik Mundo

Según precisó, en el 2020 los científicos ya demostraron que el COVID-19 no resiste a los rayos UVC, los cuales, sin embargo, no llegan hasta la tierra.A su vez, un nuevo estudio, realizado en colaboración con un grupo de investigación del Instituto Nacional de Astrofísica, los rayos UVA y UVB, que "nos broncean y nos calientan", tienen el mismo efecto sobre el coronavirus.El impacto solar resulta aún más eficaz en la playa, donde "lo refuerza la reverberación sobre la arena o el agua (…) basta exponerse a UVA y UVB durante unos 10 o 20 segundos para matar completamente el virus".Sin embargo, advirtió Clerici, el ejemplo de los países tropicales como Brasil y la India muestra que la protección de los rayos solares es insuficiente si no se acompaña con las medidas de prevención del COVID-19.

