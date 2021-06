https://mundo.sputniknews.com/20210601/chile-encabeza-la-recuperacion-economica-en-america-latina-argentina-y-mexico-se-quedan-atras-1112736571.html

Chile encabeza la recuperación económica en América Latina, Argentina y México se quedan atrás

Chile encabeza la recuperación económica en América Latina, Argentina y México se quedan atrás

El mundo parece estar saliendo del profundo abismo económico en el que cayó durante la pandemia. América Latina se recupera a una velocidad mayor de lo... 01.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-01T02:28+0000

2021-06-01T02:28+0000

2021-06-01T02:40+0000

mercados y finanzas

organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde)

méxico

chile

colombia

américa latina

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1094238246_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_940b01feec435d345e73a954b233f770.jpg

La economía mundial cayó un 3,5% en el 2020, pero se prevé que crezca un 5,8% en el 2021 y otro 4,4% en el 2022. En la presentación a la prensa de su informe semestral de perspectivas, la economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Laurence Boone, destacó que "las noticias son buenas" y que "el horizonte se abre de nuevo".De los países del G20, China y Turquía ya han recuperado su PIB per cápita anterior a la crisis del coronavirus, mientras que Rusia, Corea del Sur, EEUU y Japón lo harán antes de que acabe el 2021. Mientras, Alemania, la India, Canadá, Italia, Reino Unido, Brasil y Francia no retomarán las posiciones perdidas hasta el 2022.España experimentará el mayor crecimiento de la zona euro en 2021 y 2022, con un 5,9% y 6,3% respectivamente. No obstante, los cálculos de la OCDE indican que se necesitarán al menos tres años para que la economía española recupere por completo sus indicadores previos a la crisis.México no verá números equivalentes a los de la precrisis hasta el 2023, mientras que Argentina tendrá que recuperar terreno hasta al menos el 2026.Chile, a la cabeza de la recuperación en LatinoaméricaPara Chile, la organización prevé un crecimiento de hasta el 6,7% en el 2021 y 3,5% en el 2022, siendo la única economía regional en recuperarse ya en el 2021. El consumo privado será la principal locomotora, estimulado por la rápida distribución de las vacunas y las medidas de apoyo a los hogares.Sin embargo, la OCDE advierte que "la tercera ronda de retiros extraordinarios de los fondos de pensiones que se ha aprobado contribuirá a reducir y, en muchos casos, agotar los ahorros individuales para la jubilación". A largo plazo, esto provocará "la consiguiente mengua de unas pensiones ya de por sí bajas".Los pronósticos de la OCDE van en la línea con las equivalentes cifras presentadas por el Banco Central chileno que estimó un crecimiento del PIB en 2021 de entre el 6% y 7% y para el 2022 de entre el 3% y el 4%.Colombia, un crecimiento amenazado por las perspectivas fiscalesEn primera instancia, la OCDE espera que Colombia crezca un 7,6% en el 2021 y otro 3,5% el año siguiente, mientras la distribución de las vacunas avanza. No obstante, "la recuperación podría debilitarse como consecuencia de nuevas restricciones, pero también debido a la incertidumbre sobre las perspectivas fiscales".Los especialistas apuntan que "un nuevo paquete de reformas tendrá que reforzar la sostenibilidad fiscal, así como generar margen fiscal para una expansión de la protección social y mejorar la progresividad y equidad del sistema tributario" colombiano.México mejora su pronósticoLa segunda economía de la región, solo por detrás de Brasil, ha recibido una mejora respecto al pronóstico previo. La OCDE espera para México un crecimiento del 5% para el 2021, contra los 4,5% que le había otorgado hace seis meses. Para el 2020, se espera un crecimiento del 3,2%, también un 0,2% más de lo previsto.Y es que la recuperación de la economía estadounidense ejercerá de 'palanca' para su vecino del sur, estimó la organización.Sin embargo, la organización apunta que la proporción de la población que ya ha sido vacunada es inferior a la de otros países de la OCDE, lo que podría agravar el margen de retraso de México respecto a otros países. La situación se agrava con el hecho de que el consumo permanece un 6% por debajo de su nivel anterior a la pandemia y la inversión se encuentra un 13% debajo del nivel prepandemia.Argentina, en el último vagón de la recuperación Se prevé que la tercera economía de la región crezca un 6,1% en el 2021 y un 1,8% en el 2022, pese a lo cual seguirá por debajo de los niveles previos a la pandemia. Y es que su actividad económica se contrajo un 9,9% en el 2020.No obstante, los especialistas destacan que a pesar de todas las dificultades "se han adoptado medidas audaces y oportunas para contener la pandemia y ayudar a los hogares". Las transferencias monetarias, las prestaciones de desempleo, las subvenciones salariales y la reducción de los impuestos "han ayudado parcialmente a compensar los costos que implica la prohibición de despidos".En total, la respuesta al COVID-19 conllevó a un gasto adicional en programas sociales, equivalente al 2,2% del PIB.

méxico

chile

colombia

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mercados y finanzas, organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde), méxico, chile, colombia, argentina