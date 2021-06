https://mundo.sputniknews.com/20210601/ancelotti-nuevo-entrenador-del-real-madrid-cf-1112753581.html

Ni Massimiliano Allegri, ni Raúl González, ni Antonio Conte. El hombre elegido para sustituir al frente del conjunto madrileño en las próximas tres temporadas no es otro que un viejo conocido de la casa: Carlo Ancelotti, quien ya dirigiera al equipo entre 2013 y 2015, logrando en 2014 la décima Liga de Campeones para el club. Su nombre había sonado con fuerza en las últimas horas entre las listas de candidatos que manejaban los directivos madridistas, luego de descartarse las opciones de sus compatriotas Allegri y Conte. Así lo avanzó la emisora Cadera SER en la noche del 31 de mayo. Al parecer, la oferta lanzada por el Real Madrid al veterano técnico italiano fue calificada por su entorno como "un tren que no puede dejar pasar". El retorno de Carlo Ancelotti, que durante esta temporada ha dirigido al Everton inglés en la Premier League, se produce pasados seis años de su marcha del club. En esa primera etapa, el técnico transalpino ayudó a conquistar varios títulos de prestigio. Aparte de la Décima, el Real Madrid también ganó una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Copa del Rey. Y, muy importante, Ancelotti dejó un buen recuerdo, tanto en el vestuario como en los despachos. Se da la circunstancia de que ahora sucede a quien entonces fue su ayudante y luego le relevó, Zinedine Zidane, cerrándose así un círculo virtuoso. El cometido del italiano no será fácil. A la ya innegociable presión de ganar títulos a la que permanentemente se somete todo aquel que se sienta en el banquillo del Real Madrid, se añade el hecho de que el equipo ha cerrado la temporada 2020/2021 en blanco, algo que no se puede volver a repetir. Además, Ancelotti llega en un momento en que aún no están resueltas varias cuestiones importantes en la plantilla, como las renovaciones de contrato del capitán Sergio Ramos o Lucas Vázquez, si bien la de este último está prácticamente ultimada.

