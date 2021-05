https://mundo.sputniknews.com/20210531/victimas-invisibles-de-feminicidio-el-crimen-deja-unos-4500-ninos-huerfanos-en-mexico-al-ano-1112728631.html

Víctimas invisibles de feminicidio: el crimen deja unos 4.500 niños huérfanos en México al año

Si cada mujer asesinada en México tiene un hijo en promedio, existen 4500 niños en el país que año a año quedan huérfanos por feminicidio en este país.

Margarita Herrera no recuerda cómo llegó hasta Toluca cuando le avisaron que su hija había sido encontrada en el servicio forense, tras varios días desaparecida. Le avisaron sus hijos mayores, hermanos de Fanny, como llamabam con cariño a Estefanía Vallinas Herrera. Su familia la identificó a partir de un tatuaje en su muñeca. Desde entonces, esta Margarita se convirtió en la madre de sus nietos, que entonces tenían 5 y 3 años. Ellos son parte de la pandemia invisible que, según se calcula extraoficialmente, deja anualmente a 4500 niños mexicanos huérfanos por feminicidio.Ese episodio ocurrió menos de dos años atrás, el 11 de octubre del año 2019, cuando el cadáver de Estefanía —que entonces tenía 23 años— fue hallado con signos de violencia, en un descampado del municipio de Cacalomacán, una localidad en el municipio de Toluca, la capital del Estado de México. Desde entonces, todo ha sido cuesta arriba."Hay funcionarios que no se conmueven ante el dolor de la gente, ni porque saben que hay dos niños pequeños en orfandad, ni mamá ni papá. Soy yo la que tengo que estar luchando, batallando por ver con quién los dejo, dónde los dejo porque no pueden estar solos. Luego moverme a la Fiscalía, en los Juzgados, estar yendo a las marchas. Hacer movilizaciones para que la gente haga su trabajo, aunque ni así a veces lo logras", dijo Margarita Herrera en diálogo con Sputnik.El caso continúa impune y sin haber aclarado cómo murió la joven madre.Escasos apoyos oficialesPocas semanas atrás, la abuela utilizó el acumulado de las becas que a cada nieto le toca recibir por parte de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México, unos 500 pesos mexicanos (unos 25 dólares al mes) para comprar una cama cucheta para sus nietos y acondicionarles su antigua habitación. Ella duerme ahora en la sala de su casa. En el año 2020 recibieron durante algunos meses el llamado Programa Valentina, de apoyo a los huérfanos por feminicidio que fue presentado por el Gobierno del Estado de México, una de las entidades de la República mexicana que tiene los municipios con alarmantes cifras de muertes violentas de mujeres.Como prueba de esto, la iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas incluyó dos de sus municipios (Ecatepec y Naucalpan) de entre cinco seleccionados en el país para desarrollar una campaña de prevención de la violencia, buscando reducir la incidencia de este crimen que destroza familias, y como en el caso de Fanny y Margarita, hereda esa violencia a niños que son forzados a crecer sin el amor materno. Sandra Soto, fundadora de la organización Los machos matan en México —tras el feminicidio de su hermana, Serymar Soto— y abogada de profesión, explicó que el modelo por el que ella y otras familias bregan es un mecanismo de atención gubernamental inmediata para los menores de edad, hijos de las mujeres que son víctimas de muertes violentas en México, sean estas o no catalogadas como feminicidio en el nivel judicial.Sin embargo, el apoyo Valentina del Gobierno del Estado de México que recibieron los hijos de Fanny fue intermitente y duró sólo cuatro meses: de septiembre a diciembre de 2020. La canasta alimentaria, otro apoyo oficial, tuvo un mayor plazo, pero también se cortó en diciembre de 2020.Margarita también procesa su dolor de madre y no ha encontrado aún la forma de explicarles a los niños cómo murió Fanny."Sólo saben que su mami se fue al cielo, que le hizo daño una hamburguesa porque no se lavó las manos, pero yo no he tenido el corazón para decírselos, están muy chiquitos", explicó.

