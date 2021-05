https://mundo.sputniknews.com/20210531/una-sustancia-toxica-mata-a-una-cria-de-orca-a-traves-de-la-leche-materna-en-tan-solo-10-dias-1112706114.html

Una sustancia tóxica mata a una cría de orca a través de la leche materna en tan solo 10 días

Una pequeña cría de orca de apenas 10 días apareció varada en las costas de Noruega. Un equipo de investigadores descubrió que murió a causa de las sustancias... 31.05.2021, Sputnik Mundo

Durante el recién publicado estudio, los científicos del Norwegian Orca Survey sometieron al animal, encallado en una playa del país nórdico en noviembre de 2017, a una necropsia. Al examinar los órganos internos de la cría y de otros siete especímenes que murieron entre 2015 y 2017, llegaron a la conclusión de que casi todos los animales tenían niveles elevados de bifenilos policlorados en sus riñones, intestinos e hígados. Si bien esta sustancia tóxica fue prohibida en 1979, a veces se usa como un retardante de llamas. Los cuerpos de las ballenas también contenían restos de otros contaminantes de los que aún no se sabe mucho, por lo que todavía no están prohibidos, pero "tienen las mismas propiedades de acumulación" en los tejidos de los mamíferos. Sin embargo, lo que más sorprendió a los investigadores fue el hecho de que las orcas recién nacidas tenían en sus organismos los mismos niveles del bifenilo que los ejemplares adultos. Jourdain explicó que los contaminantes se habrían transmitido a las crías "a través de la placenta o la leche materna".Paradójicamente, los perfluoroalquilos, bautizados como productos químicos permanentes, pues no se degradan, y el mercurio no se acumularon en grandes cantidades en los cuerpos de las crías, algo que sugiere que "estas sustancias tienen una transferencia materna menos eficaz".Hasta la fecha no se sabe si estas sustancias representan un peligro para la especie en general, pero algunos estudios sugieren que sí pueden afectar su sistema inmunitario y reproductivo. "Esto significa que las orcas pueden llegar a ser más vulnerables a los patógenos y las enfermedades", advierte Jourdain.El texto completo del estudio ha sido publicado en la revista Environmental Toxicology and Chemistry.

