https://mundo.sputniknews.com/20210531/rusia-avisa-sobre-las-proximas-declaraciones-que-no-agradaran-a-eeuu-1112711912.html

Rusia avisa sobre las próximas declaraciones que no agradarán a EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov advirtió que en los próximos días su país hará declaraciones que causarán malestar a... 31.05.2021, Sputnik Mundo

internacional

serguéi riabkov

bielorrusia

eeuu

rusia

"Varias señales que Moscú dará en los próximos días serán incómodas para los estadounidenses", dijo Riabkov a los periodistas sin dar más detalles.EEUU lleva años imponiendo sanciones unilaterales a Rusia con distintos argumentos. Pese a este comportamiento de Washington, señaló Riabkov, Moscú está dispuesto a dialogar.En medio de las tensiones entre los dos países, los presidentes estadounidense y ruso, Joe Biden y Vladímir Putin, tienen previsto celebrar su primera cumbre el próximo 16 de junio en la ciudad suiza de Ginebra. Las sanciones contra BielorrusiaRusia como aliado está dispuesta a apoyar a Bielorrusia y sus empresas que podrían quedar afectadas por las nuevas sanciones estadounidenses, declaró Serguéi Riabkov.Preguntado si Rusia planea ayudar a Bielorrusia, Riabkov respondió afirmativamente al subrayar que las dos naciones son "integrantes del Estado de la Unión", entidad supranacional creada para reforzar la cooperación bilateral.No obstante, se negó a dar más detalles al respecto diciendo: "No vamos a revelar a los enemigos la asistencia y las decisiones que estamos analizando".Riabkov sostuvo que las sanciones estadounidenses contra Bielorrusia "no tendrán ni siquiera un efecto psicológico sobre los mercados, ni mucho menos un impacto a largo plazo".El 28 de mayo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que Estados Unidos, en cooperación con la Unión Europea (UE) y otros socios, desarrolla sanciones selectivas contra funcionarios clave de Bielorrusia y también planea restablecer el bloqueo total contra nueve empresas bielorrusas.Además, anunció que EEUU suspenderá la aplicación discrecional del acuerdo de servicios aéreos con Bielorrusia de 2019 que les concedía los derechos de volar a través del territorio del otro sin aterrizar y hacer paradas con fines no comerciales.El pasado 23 de mayo, un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair, que cubría la ruta de Atenas a Vilna, realizó un aterrizaje de emergencia en Minsk por una alerta de bomba que resultó falsa.Durante la escala forzosa del avión en Minsk, las autoridades detuvieron a Román Protasévich, uno de los fundadores del canal opositor de Telegram Nexta, considerado extremista en Bielorrusia, y a su novia, la rusa Sofía Sapega.La Unión Europea, Estados Unidos y otros países condenaron en términos contundentes el desvío del avión y exigieron a Bielorrusia liberar a los detenidos.Los líderes europeos llamaron a cerrar el espacio aéreo de la UE para los aviones bielorrusos, así como evitar los vuelos internacionales sobre Bielorrusia.

serguéi riabkov, bielorrusia, eeuu, rusia