Pekín afirma que esclarecer el origen del SARS-CoV-2 no es trabajo de la inteligencia

PEKÍN (Sputnik) — Esclarecer el origen del nuevo coronavirus no es trabajo de la inteligencia sino de la comunidad científica, declaró el Ministerio de... 31.05.2021, Sputnik Mundo

"Incumbe a los científicos, no a los servicios de inteligencia, investigar la procedencia del virus", manifestó el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin.El diplomático resaltó que es necesario unir los esfuerzos en esta labor e impulsar la cooperación, en vez de obstaculizarla "por antojo de ciertos países".El periódico The Sunday Times publicó el 30 de mayo que la inteligencia británica recalificó de "remota" a "factible" la hipótesis de una fuga de laboratorio con respecto al SARS-CoV-2. Según The Daily Mail, el investigador británico Angus Dalgleish y el noruego Birger Sorensen sospechan que científicos chinos desarrollaron el nuevo coronavirus en un laboratorio de Wuhan e hicieron intentos de "destrucción deliberada, ocultación o contaminación de datos" para que pareciera natural.Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que viajaron en enero pasado a Wuhan para examinar laboratorios, hospitales y mercados locales en busca de pistas, calificaron como la versión más probable el salto del nuevo patógeno de murciélagos a humanos a través de un huésped intermediario. Estados Unidos y otras 13 naciones criticaron en una declaración conjunta el informe emitido por la OMS en marzo pasado, diciendo que era tardío e incompleto.A principios de la semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a la comunidad de inteligencia que redoblara los esfuerzos para investigar los orígenes del nuevo coronavirus y le presentara sus hallazgos en un plazo de 90 días.

