Partido de Lula pedirá al Tribunal Supremo que prohíba la Copa América en Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Partido de los Trabajadores (PT), la formación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), pedirá al... 31.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-31T21:13+0000

2021-05-31T21:13+0000

2021-05-31T21:13+0000

américa latina

copa américa

partido de los trabajadores

brasil

deportes

Las críticas a la celebración de la Copa América en Brasil fueron casi unánimes entre los partidos de la oposición, que consideran que la situación de la pandemia en el país, que ya suma más de 460.000 muertos por COVID-19, no es propicia para el evento deportivo.Estados gobernados por la izquierda, como Pernambuco y Rio Grande do Norte (ambos en la región noreste) ya adelantaron que no pondrán a disposición sus estadios para albergar partidos.La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció el 31 de junio que Brasil acogerá la Copa América del 11 de junio al 10 de julio, en sustitución de Colombia y Argentina, pero las ciudades sede aún no fueron anunciadas.

brasil

2021

