Paraguay y EEUU dialogan sobre el acceso a las vacunas contra el COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Paraguay, Mario Abdo, y el canciller Euclides Acevedo se reunieron con el encargado de negocios de la Embajada de EEUU... 31.05.2021, Sputnik Mundo

"Agradezco al presidente por su liderazgo durante esta crisis, tuvimos una conversación sobre vacunas, no quiero darles falsas expectativas pero ojalá que en las semanas que viene podamos compartir buenas noticias", dijo Salazar a periodistas tras la reunión.El funcionario añadió que su Gobierno tiene previsto compartir millones de vacunas contra la enfermedad respiratoria pero todavía no tiene una fecha."Hay muchos países que nos han pedido ayuda, depende de cuántas vacunas podamos compartir con nuestros aliados, queremos ser equitativos", comentó.El canciller, en tanto, reiteró la meta del Gobierno de conseguir más vacunas y dijo que se insistió ante Salazar la importancia de que Washington done las sobrantes.Paraguay lleva adelante una campaña de inmunización de la población pero que avanza a lento ritmo. Hasta este 31 de mayo, Paraguay llevaba 378.022 dosis administradas, en una población de siete millones de personas.La enfermedad respiratoria ha causado 9.083 fallecidos desde que de detectó por primera vez en el país en marzo de 2020.

