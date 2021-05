https://mundo.sputniknews.com/20210531/muertes-por-covid-19-caen-95-en-ciudad-brasilena-casi-totalmente-vacunada-1112733208.html

Muertes por COVID-19 caen 95% en ciudad brasileña casi totalmente vacunada

Muertes por COVID-19 caen 95% en ciudad brasileña casi totalmente vacunada

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Las muertes por COVID-19 cayeron drásticamente en la ciudad brasileña de Serrana (estado de São Paulo, sureste), que en los últimos... 31.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-31T23:17+0000

2021-05-31T23:17+0000

2021-05-31T23:17+0000

américa latina

sinovac

vacuna contra coronavirus

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/11/1094140353_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_8a10232186f8c1449e0efa1e67fe40b4.jpg

En un comunicado, el Gobierno de São Paulo (sureste) informó que, después de haber vacunado al 95% de los habitantes mayores de 18 años, todos los índices cayeron de forma importante: las muertes un 95%, las internaciones un 86%, y los casos sintomáticos de COVID-19 un 80%.El estudio clínico empezó en febrero y terminó en abril, y la reducción de los indicadores de la pandemia se constató en comparación con los datos registrados antes y después de que cerca de 27.000 personas mayores de 18 años completaran el ciclo de inmunización con las dos dosis de la vacuna, con un intervalo de 28 días entre la primera y la segunda aplicación.La investigación también mostró que la vacunación protege tanto a los adultos inmunizados como a los niños y adolescentes que no fueron vacunados.La población total de Serrana es de alrededor de 45.000 personas, y la inmunización generó una especie de "cinturón inmunológico", reduciendo drásticamente la transmisión del nuevo coronavirus en la localidad."La reducción de casos en personas que no se vacunaron indica una caída de circulación del virus; eso refuerza la vacunación como una medida de salud pública, y no sólo individual", expresó el director médico de investigación del Instituto Butantan, Ricardo Palacios, según la nota oficial.La incidencia del COVID-19 en Serrana también cayó en comparación con las ciudades vecinas; mientras el conjunto de la región presentaba un aumento de casos, en Serrana se mantuvieron bajas las tasas de contagio.A pesar de que alrededor de 10.000 habitantes de Serrana transitan por otras ciudades diariamente, la ciudad consiguió controlar la pandemia.El gobernador de São Paulo, João Doria, subrayó que lo ocurrido en Serrana podría estar sucediendo en todo Brasil si se acelerase el ritmo de vacunación.La Coronavac, que se usó en Serrana, es la vacuna que se está usando de forma mayoritaria en Brasil; en menor medida también se está vacunando a la población con dosis de AstraZeneca y Pfizer.Los ensayos clínicos de la Coronavac, que se realizaron en Brasil entre julio y diciembre del año pasado, ya habían asegurado la eficacia del inmunizante.La vacuna protege con índices que varían del 50,7% al 62,3% para casos sintomáticos y del 83,7% al 100% para casos que exigen atención médica.

https://mundo.sputniknews.com/20210527/director-de-instituto-butantan-bolsonaro-retraso-la-llegada-de-vacunas-a-brasil-1112626050.html

https://mundo.sputniknews.com/20210531/cascada-de-criticas-en-brasil-a-la-decision-de-acoger-la-copa-america-1112730776.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sinovac, vacuna contra coronavirus, brasil