Moscú defenderá y ayudará a Minsk si Bruselas aprueba sanciones económicas

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú ayudará a Minsk en caso de que Bruselas apruebe sanciones económicas en su contra, aseguró en una entrevista con Sputnik el director... 31.05.2021, Sputnik Mundo

internacional

el aterrizaje de emergencia del avión de ryanair en bielorrusia

bielorrusia

rusia

Al mismo tiempo, Birichevski subrayó que el enfoque de Moscú consiste en "no tomar medidas de manera impulsiva". En particular, con respecto al tránsito de gas ruso, el funcionario destacó que resulta necesario "calcular cómo afectaría eso la economía, los contratos existentes".Al comentar la posibilidad de una respuesta simétrica en caso de que la UE imponga sanciones contra Bielorrusia que repercutan negativamente en el tránsito de gas ruso, el diplomático señaló que Rusia no puede responder "a las medidas impuestas a otro país", y resulta imprescindible debatir el tema con los socios para "ver qué se puede hacer".El pasado 27 de mayo el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, antes del inicio de una reunión informal en Portugal, declaró a la agencia France Press que los ministros de Exteriores de los países de la Unión, al discutir las sanciones económicas sectoriales sobre Bielorrusia, tomarían en cuenta las exportaciones de potasio y el tránsito de gas ruso.Al término del encuentro, Borrell dijo que la UE necesita cierto tiempo para aprobar las sanciones económicas y sectoriales contra Minsk. El diplomático aseguró, no obstante, que el cuarto paquete de vetos personales contra Bielorrusia está casi listo y se aprobaría antes de la reunión del Consejo de Exteriores de la UE el 21 de junio.El pasado 24 de mayo, los líderes europeos llamaron a cerrar el espacio aéreo comunitario para los aviones bielorrusos, así como evitar los vuelos europeos sobre Bielorrusia en respuesta a un aterrizaje de emergencia de un vuelo de Ryanair con la ruta Atenas-Vilna en Minsk por un supuesto aviso de bomba que resultó falso.Durante la escala forzosa del avión en Minsk, las autoridades detuvieron a Román Protasévich, uno de los fundadores del canal opositor de Telegram Nexta considerado extremista en Bielorrusia, y a su compañera, ciudadana rusa, Sofía Sapega.El 26 de mayo pasado, la Agencia Europea de Seguridad Aérea recomendó a las aerolíneas europeas que evitaran el espacio aéreo de Bielorrusia hasta el final de la investigación internacional sobre el incidente.

https://mundo.sputniknews.com/20210525/todos-los-detalles-sobre-el-polemico-desvio-del-avion-ryanair-en-bielorrusia--1112560566.html

