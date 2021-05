Marruecos desliga en un segundo comunicado a la inmigración de la crisis con España

https://mundo.sputniknews.com/20210531/marruecos-desliga-en-un-segundo-comunicado-a-la-inmigracion-de-la-crisis-con-espana-1112725165.html

"Marruecos ha insistido repetidamente en que la crisis bilateral no está vinculada a la cuestión migratoria. La génesis y las razones profundas de la crisis son ya bien conocidas, principalmente por la opinión pública española", dice textualmente el segundo comunicado de Rabat de este 31 de mayo, una profusión de notas totalmente inusual en el caso de las autoridades marroquíes.En este texto se alude directamente a las declaraciones hechas horas antes, por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en respuesta a su vez al primer comunicado de Rabat, emitido en la mañana del 31 de mayo.El líder del Ejecutivo español había manifestado horas antes que "no es admisible que haya un Gobierno que diga que se atacan las fronteras, en este caso de España, que se abren las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes en menos de 48 horas en una ciudad española como es Ceuta por desavenencias, diferencias, discrepancias en política exterior", dijo en conferencia de prensa. Estas palabras de Sánchez tenían su origen a su vez en un primer comunicado de Rabat, en un tono bastante más duro que el segundo en el que se señalaba directamente al "fondo de la crisis" como "una cuestión de segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara, una causa sagrada de todo el pueblo marroquí".Al mismo tiempo, las autoridades marroquíes desligaban en este duro primer texto la situación con España a la presencia en territorio español del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que declara este 1 de junio ante la Audiencia Nacional."La crisis no está limitada al asunto de un hombre. No comienza con su llegada, ni terminará con su partida", dicen en referencia a Brahum Gali, ingresado en un hospital de la ciudad española de Logroño desde mediados de abril para tratarse de un caso de coronavirus.Y añadían desde Rabat que "este asunto ha revelado las actitudes hostiles y las estrategias perjudiciales de España hacia la cuestión del Sáhara marroquí".En paralelo y en la zona donde se originó la crisis migratoria, el espigón fronterizo de la zona de El Tarajal, entre la localidad marroquí de Castillejos y el enclave español de Ceuta, en el norte de África, en la tarde de este 31 de mayo se produjo un intento de entrada a nado en territorio español de 10 inmigrantes.Esta vez sí fue abortado por la Gendarmería marroquí, según informa el diario local "El Pueblo de Ceuta", lo que no ha impedido que la Guardia Civil española haya activado un dispositivo especial ante la acumulación de ciudadanos marroquíes en las calles de Castillejos, como ocurriera en la anterior crisis y según informan las mismas fuentes.

