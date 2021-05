https://mundo.sputniknews.com/20210531/la-candidata-fujimori-realiza-un-juramento-por-la-democracia-en-peru-frente-a-mario-vargas-llosa-1112724985.html

La candidata Fujimori realiza un juramento por la democracia en Perú frente a Mario Vargas Llosa

La candidata Fujimori realiza un juramento por la democracia en Perú frente a Mario Vargas Llosa

LIMA (Sputnik) — La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, del partido de derecha Fuerza Popular, realizó un juramento por la democracia y lucha... 31.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-31T18:22+0000

2021-05-31T18:22+0000

2021-05-31T18:22+0000

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

keiko fujimori

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1112391486_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_8958d98d7ab25e0f1d642a4de94c3613.jpg

"Existe el riesgo de que el comunismo llegue al poder para intentar perpetuarse. Soy consciente de que existen reservas a mi candidatura, por una serie de hechos y antecedentes. Es por eso que los convoco hoy [el 31 de mayo] en Arequipa [sur], ciudad donde no tengo apoyo mayoritario para tratar de esclarecer estas dudas y darle a los peruanos garantías de un comportamiento democrático", dijo Fujimori al inicio del acto.Fujimori disputará la presidencia de Perú el 6 de junio frente a su rival, Pedro Castillo, del partido de izquierda Perú Libre, un político que ofrece establecer un Gobierno de corte socialista, algo que ha generado resistencias en una parte de los votantes.Sobre la candidatura de Keiko también existen resistencias en parte del electorado por ser, presuntamente, la continuación del Gobierno de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), una administración acusada por graves actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Actualmente, el exmandatario cumple una pena de prisión de 25 años por dichos delitos.Asimismo, Keiko viene siendo investigada por liderar, presuntamente, una organización criminal dedicada al lavado de activos en el caso Lava Jato.En el juramento realizado este 31 de mayo, la candidata se comprometió, de ganar las elecciones, a abandonar el poder luego de los cinco años que dure su mandato, así como a respetar la libertad de expresión, fortalecer las instituciones, luchar contra la corrupción y defender la Constitución de cualquier cambio fuera del marco legal.El acto contó con la participación virtual desde España de Vargas Llosa, otrora crítico del fujimorismo, pero quien ha llamado a la ciudadanía a votar por Keiko para proteger al país de un "régimen comunista y autoritario" que, alega, significaría el ascenso de Castillo al poder."En estas elecciones, no vamos a elegir a unas personas, sino a optar por un sistema (...) Hay reticencia entre muchos peruanos a votar por Keiko Fujimori. Lo comprendo. Entre los peruanos he sido uno de los que censuró al señor [Alberto] Fujimori, pero en estas elecciones voy a votar por Keiko Fujimori", dijo el escritor durante el acto.En el acto estuvieron presentes exministros y políticos peruanos, así como el líder opositor venezolano, Leopoldo López.

https://mundo.sputniknews.com/20210531/el-candidato-lider-en-los-comicios-de-peru-llama-a-recuperar-la-patria-con-una-nueva-constitucion-1112723960.html

https://mundo.sputniknews.com/20210531/jefa-de-una-red-criminal-y-otras-acusaciones-en-el-debate-presidencial-de-peru-1112702951.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elecciones generales en perú (2021), perú, keiko fujimori