https://mundo.sputniknews.com/20210531/jefa-de-una-red-criminal-y-otras-acusaciones-en-el-debate-presidencial-de-peru-1112702951.html

"Jefa de una red criminal" y otras acusaciones en el debate presidencial de Perú

"Jefa de una red criminal" y otras acusaciones en el debate presidencial de Perú

Los dos candidatos presidenciales de Perú, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, protagonizaron un debate televisado el 30 de mayo por la tarde. Allí, durante tres... 31.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-31T08:21+0000

2021-05-31T08:21+0000

2021-05-31T08:25+0000

opinión y análisis

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1112703687_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_c94fa59ade88b182dab71cc5cd9239b1.jpg

El encuentro tuvo lugar en la Universidad Nacional San Agustín, en la ciudad de Arequipa, organizado por la Junta Nacional Electoral. Fue la segunda oportunidad en que ambos candidatos se encontraron cara a cara: la primera, a inicio de mes, había ocurrido en la localidad de Chota, de donde es oriundo Castillo.Entre el primer debate y el segundo transcurrieron treinta días de campaña y, sobre todo, de campaña sucia, donde una estrategia central del fujimorismo consistió en acusar a Castillo de comunista y de mantener vínculos con el terrorismo. El objetivo fue crear miedo alrededor del candidato de Perú Libre y las consecuencias que traería su eventual gobierno. También ocurrió, durante ese tiempo, un descenso en la diferencia de votos entre ambos candidatos. Así, por ejemplo, según el Instituto de Estudios Peruanos, la diferencia para el domingo 23 de mayo era de 44.8% a 34.4% a favor de Castillo, mientras que para el domingo 30, la distancia se acortó hasta llegar 40.3% contra 38.3%.El debate tuvo entonces, en ese marco, un peso central, representó una oportunidad para cada uno de los aspirantes a la presidencia del Perú, en una elección en medio de una pandemia, una crisis económica, y, sobre todo política. Oportunidad tanto para el outsider, Castillo, como para la ya por tercera vez consecutiva en una segunda vuelta presidencial, Fujimori.Los de abajoEl discurso del candidato de Perú Libre estuvo marcado por el cuestionamiento al orden estructural económico y social del país. Así, por ejemplo, en el primer eje, sobre la cuestión de la pandemia, Castillo: “este problema de la pandemia no solamente es sanitario, es estructural, histórico, es un problema de crisis generalizado, ¿acaso antes de la pandemia los hospitales no estaban colapsado?”, señaló.En este eje el candidato realizó varias propuestas: un plan para lograr la vacunación contra el coronavirus de toda la población antes de fin de año, mil camas de unidad de cuidados intensivos, mejorar los centros de salud abandonados, la salud primaria, que exista un Estado promotor y se cree el ministerio de Ciencia y Tecnología. “El sistema de salud hace tiempo está precarizado, es necesario universalizar el sistema de salud a nivel nacional, la salud no será un privilegio, un negocio, será una prioridad.”Castillo expuso a través de sus intervenciones las realidades de los sectores postergados del Perú: los problemas de vivienda, educación, salud, dinero, posibilidades, las frustraciones, daños psicológicos, necesidades. “No pensemos en los bolsillos de los de arriba, sino en el hambre de los de abajo”, afirmó.El candidato, abordando el eje económico, planteó, por ejemplo, la necesidad de impulsar la obra pública, crear empleo para la juventud, proteger a las personas de las tarifas abusivas de los servicios, fortalecer al Estado, “que recupere la riqueza que tiene el país, como la renegociación de los contratos con las grandes empresas mineras que se llevan las riquezas del país (…) recuperar el gas, el petróleo, como es posible que en un país tan rico haya tanta miseria, tanta desigualdad, el trabajo genera riqueza”.Durante sus intervenciones buscó, a su vez, desmentir las campañas sucias realizadas contra él. “Mentira es que vamos a cerrar tu bodega, quitarte el pan, tu casa, tu propiedad (…) no vamos a quitarle los ahorros a la gente que trabaja”, señaló, por ejemplo, ante la oleada de acusaciones vertidas desde el fujimorismo y sus aliados para generar temor.La estrategia FujimoriLa hija del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión, participó el 30 de mayo de lo que fue su tercer debate presidencial de segunda vuelta. Optó por iniciar su intervención acusando de violento a Castillo, mostrando una piedra que, afirmó, fue arrojada sobre la caravana en su apoyo que recorrió la ciudad de Arequipa el día sábado. Fujimori desarrolló propuestas en los seis ejes abordados en el debate: el Perú del bicentenario, la salud, la economía, la educación, la lucha contra la corrupción, y los derechos humanos. La candidata también prometió la vacunación de toda la población antes de fin de año, y, en economía, señaló, por ejemplo, la entrega de ayuda a pequeños y medianos empresarios y el programa “Perú abierto” para modificar la política de cierres ante la pandemia.Algunos temas fueron particularmente difíciles para la candidata, en particular el de la corrupción, debido tanto a las acusaciones que pesan sobre las presidencias de su padre -a quien reivindica- como sobre ella misma, y, por lo cual, cumplió dos veces con prisión preventiva. Al ser increpada sobre esto último por Castillo, afirmó que la investigación señaló que no existió “desbalance patrimonial” en su caso y que, la causa, por lo tanto, nunca fue cierta.No fue el único tema en el cual la candidata se encontró ante una posición difícil, cuando Castillo afirmó: “que por primera vez mi contrincante pida perdón por las mujeres que fueron esterilizadas”, en referencia a las mujeres esterilizadas de manera forzosa bajo los gobiernos de Alberto Fujimori. La aspirante a la presidencia afirmó, ante eso, “rechazar cualquier posibilidad de esterilización forzada”, y negó que se haya tratado de una “política de Estado”.BalanceCastillo ganó el debate, según la encuesta realizada por el periódico La República, de la cual participaron 3.335 usuarios. Allí el candidato de Perú Libre salió victorioso según el 56.8% de los votos, contra 43.2% que vio en Fujimori la ganadora del debate. La encuesta realizada durante el debate es uno de los posibles análisis que puede realizarse sobre el saldo del debate. La pregunta principal para caracterizar el resultado podría ser: ¿lograron los candidatos convencer a quienes no pensaban votarlos o aún estaban indecisos? En esa respuesta está una de las claves de lo acontecido el domingo en Arequipa y, sobre todo, de su impacto en la votación del próximo 6 de junio.Se espera que los próximos días tengan una agenda cargada para ambos candidatos. Castillo estará en diferentes ciudades, como Puno, Cuzco, Cajamarca, hasta cerrar el día 3 de junio en la capital, Lima. Fujimori, por su parte, anunció que, por ejemplo, el día lunes tendrá un encuentro virtual desde Arequipa junto a Mario Vargas Llosa, antiguo contrincante tanto de ella como de su padre. La elección peruana transcurre en medio de grandes movilizaciones, acusaciones mutuas, hechos como un ataque ocurrido en la localidad del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro el pasado lunes 24, donde 18 personas fueron asesinadas, incluido dos niños. Ambos candidatos condenaron el ataque que se instaló en el foco de atención durante varios días.Los próximos días podrían ser determinantes para terminar de definir la votación del domingo 6 de junio. Ese día se enfrentarán dos modelos de país, dos candidatos con trayectorias y visiones opuestas. El resultado determinará el camino que tomará Perú en los próximos años.

https://mundo.sputniknews.com/20210530/peru-anti-comunismo-y-anti-fujimorismo-a-dias-de-las-elecciones-presidenciales-1112695066.html

https://mundo.sputniknews.com/20210526/peru-y-el-antivoto-la-historia-que-se-repite-cada-eleccion-1112599840.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Marco Teruggi https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094303474_0:0:400:400_100x100_80_0_0_c0aff2a3e38f640ccb679088aa891ee9.jpg

Marco Teruggi https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094303474_0:0:400:400_100x100_80_0_0_c0aff2a3e38f640ccb679088aa891ee9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Marco Teruggi https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094303474_0:0:400:400_100x100_80_0_0_c0aff2a3e38f640ccb679088aa891ee9.jpg

opinión y análisis, elecciones generales en perú (2021), perú