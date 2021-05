https://mundo.sputniknews.com/20210531/herida-de-gravedad-una-mujer-tras-el-ataque-de-un-oso-en-asturias-1112709934.html

Herida de gravedad una mujer tras el ataque de un oso en Asturias

Herida de gravedad una mujer tras el ataque de un oso en Asturias

Una mujer fue herida de gravedad tras ser atacada por un oso en Asturias. La víctima sufre un desgarro en el rostro y una rotura de cadera a raíz del zarpazo... 31.05.2021, Sputnik Mundo

españa

oviedo

osos

animales

ataque

medioambiente

Como es habitual, C.S. salió a pasear después de cenar. La mujer, de 75 años de edad, acostumbra a dar una vuelta con su familia por las cercanías de la localidad asturiana de Sonande, donde reside. Suelen andar por la carretera que atraviesa este pequeño pueblo de la Cordillera Cantábrica. No obstante, la caminata del domingo 30 de mayo pudo tener un destino fatal.Los hechos ocurrieron a las 21:45, cuando la mujer se quedó rezagada del grupo. Tan solo unos metros la separaban de sus acompañantes. De pronto, un oso pardo apareció a la altura de una curva de la calzada. Según relatan testigos a medios locales, el animal, erguido sobre las dos patas, dio un zarpazo en el rostro a C.S. La fuerza del golpe la derribó contra el asfalto. El mamífero la arrastró unos metros, pero sus familiares espantaron al atacante con sus gritos.La víctima fue trasladada al hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea y posteriormente a la unidad especial de cirugía maxilofacial del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), situado en Oviedo. La mujer está herida de gravedad, pero no se teme por su vida. Padece un desgarro en la cara y una rotura de pelvis, según el sindicato Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA). El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el suceso. Como pronto, junto a miembros de la Patrulla Oso de la Guardería de Medio Rural de Asturias, están intentando localizar al úrsido. En caso de confirmarse su agresividad, el animal será extraído de la zona.Este es el primer ataque en 30 años en la comunidad autónoma, ya que por lo general los osos suelen asustarse ante la presencia humana. Sin embargo, el incremento del número de ejemplares en los últimos años ha provocado que cada vez sean más frecuentes los encuentros. Especialmente en las zonas pobladas, a las que se acercan en búsqueda de alimento. "En las últimas semana y principios del mes de mayo, en esta misma zona de Cangas de Narcea, en Cibea, hemos visto videos de un oso que caminaba entre el pueblo. Hay que recordar que no es una especie doméstica, que es un animal salvaje y que eso lo que conlleva es un cierto riesgo", ha comentado a la prensa local José Víctor Rodríguez, alcalde de Cangas de Narcea, término municipal al que pertenece Sonande.El oso pardo es una especie protegida desde 1973. Su principal hábitat está en la Cordillera Cantábrica, donde habitan 260 ejemplares, según datos de la Fundación Oso. Asturias es el territorio donde más úrsidos se pueden encontrar. Las poblaciones de este mamífero son mayores, pero todavía está en peligro de extinción en España.

oviedo

