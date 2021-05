https://mundo.sputniknews.com/20210531/estas-senales-en-los-pies-podrian-estar-relacionadas-con-el-cancer-de-piel-1112709206.html

Estas señales en los pies podrían estar relacionadas con el cáncer de piel

El cáncer de piel en los pies "a menudo se propaga antes de que se note", advirtió la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD).

El melanoma, una grave variedad de cáncer de piel, puede ser mortal. No obstante, si se detecta a tiempo es tratable. Hay que tener en cuenta que incluso una lesión en el pie, recibida hace décadas, podría aumentar el riesgo de enfermarse. Por ello la AAD recomienda a los individuos que se examinen las plantas y las uñas de los pies, la zona entre los dedos y la parte superior y los lados de cada pie. Un síntoma del melanoma es una "línea vertical marrón o negra debajo de la uña del pie", alerta.Otro signo canceroso podría ser una "mancha o nodo de color rojo rosado" en una parte del pie. La organización aconseja también estar atento a cualquier "herida que no cicatrice en el pie" o una que se cure pero luego regrese.En caso de que una parte de los pies haya sufrido una lesión, la AAD sugiere prestar atención a cualquier "nueva mancha o nodo" o una "masa de rápido crecimiento". Otro posible indicio del melanoma es una "herida que parece ser una úlcera diabética", añade.A veces, el melanoma en el pie "produce dolor, sangra o pica, pero no siempre", advirtió la AAD en su sitio web.La detección del melanoma mediante el método ABCDE El melanoma en los pies también se identifica mediante el llamado método ABCDE que se aplica a un lunar nuevo o cambiante en los pies.Asimétrico: una mitad del lunar es diferente a la otra.Borde: la mancha tiene un borde irregular, nodular o mal definido.Color: hay tonos bronceado, marrón, negro, blanco, rojo o azul.Diámetro: la mayoría de los melanomas miden más de 6 mm, pero algunos son más pequeños.Evolucionando: la mancha se ve diferente a las otras marcas en el cuerpo y está cambiando de tamaño, forma o color.Estos síntomas podrían indicar la presencia del melanoma.¿Dónde suele desarrollarse el melanoma y quiénes son los más vulnerables?El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) explicó que el melanoma "puede extenderse a otros órganos del cuerpo".Los melanomas no solo pueden desarrollarse en los pies, también pueden aparecer en cualquier parte de la piel. Los sitios más comunes de aparición del melanoma en los hombres es la espalda; para las mujeres tiende a ocurrir en las piernas.El riesgo de desarrollar el melanoma aumenta en caso de tener muchos lunares o pecas; tener una piel que se quema con facilidad; ser pelirrojo o rubio; o tener un familiar cercano que ha padecido melanoma, detalla la AAD.En comparación con otros tipos de cáncer, el cáncer de piel tipo melanoma también se encuentra comúnmente en personas menores de 50 años. De hecho, más de uno de cada cuatro casos de cáncer de piel se diagnostica en personas más jóvenes.Si uno detecta marcas o lunares inusuales en su cuerpo, los médicos recomiendan concertar una cita con el médico de cabecera. Si el especialista considera necesario realizar una investigación adicional, remitirá al paciente a un hospital.Los médicos deben remitir a su paciente dentro de dos semanas posteriores a su cita con él, alerta la Asociación Británica de Dermatólogos. Las clínicas privadas también pueden ofrecer exámenes de detección de cáncer de piel por una tarifa.

