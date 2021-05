https://mundo.sputniknews.com/20210531/embarazadas-pasan-de-no-ser-poblacion-de-riesgo-por-covid-19-a-morir-1000-en-toda-america-1112732853.html

Embarazadas pasan de no ser población de riesgo por COVID-19 a morir 1.000 en toda América

Embarazadas pasan de no ser población de riesgo por COVID-19 a morir 1.000 en toda América

MONTEVIDEO (Sputnik) — Cuando se detectó la enfermedad de COVID-19 en el mundo las embarazadas no eran población de riesgo, pero hoy en día sí, dijo a Sputnik... 31.05.2021

américa latina

covid-19

embarazadas

En el último tiempo, ante el crecimiento de los contagios con el nuevo coronavirus en las Américas, también comenzaron a aumentar las infecciones y las muertes en las embarazadas.El 26 de mayo pasado, Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, informó en un comunicado que en 24 países de las Américas más de 200.000 mujeres gestantes se han enfermado de COVID-19.Agregó que al menos un millar han muerto por complicaciones vinculadas con esa afección respiratoria y que la situación varía dependiendo el país donde se encuentren."Mientras que las mujeres embarazadas tienen menos de un 1% de probabilidades de morir de COVID-19 en Argentina, Costa Rica y Colombia, el riesgo de muerte en Honduras se dispara al 5%, y el riesgo sigue siendo mayor en Brasil, con un 7%", explicó.La directora instó a los países a actuar ya que "está claro que las mujeres embarazadas corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave y de ser hospitalizadas debido a la infección por el SARS-CoV-2".Por qué el cambioSosa, quien también es grado 5 de la Clínica Ginecotocológica "C", una cátedra de la estatal Facultad de Medicina, explicó a Sputnik que en un principio las embarazadas no eran población de riesgo pero a medida que se fueron haciendo estudios eso cambió."Inicialmente cuando empezó la pandemia en Europa (enero de 2020) los datos no parecían que el COVID-19 comprometiera mucho la salud materna", afirmó.Sin embargo, agregó, después empezaron a salir estudios de que sí estaban entre los grupos de riesgo y cuando la pandemia estuvo más presente en América, como por ejemplo en EEUU, México y Brasil, la mortalidad materna se vio incrementada.Además, estudios como los de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU demostraron que si bien el riesgo de infección que tienen las embarazadas es el mismo que el de otras personas, una vez efectuado el contagio "le puede ir peor a una embarazada sintomática que a una mujer que tiene el virus y la misma edad, pero que no está embarazada".El riesgo aumenta en el caso de una mujer gestante que tiene el nuevo coronavirus, es sintomática y que, además, es diabética y obesa, agregó.En Uruguay mueren entre seis y siete mujeres por año y en lo que va de 2021 han fallecido cinco, solo a causa del COVID-19.Sosa dijo que "obviamente es una cifra importante"; sin embargo, cree que ese número "no quiere decir que hay una epidemia de (muertes de) embarazadas, esto es una epidemia que le pega a toda la población".Recordó que en 2009 con la gripe H1N1 en Uruguay hubo siete muertes de embarazadas por esa enfermedad, "ya hay cinco por COVID-19, si esto no se soluciona va a llegar al mismo valor, que en aquel momento fue tremendo también".VacunasEl ginecólogo y epidemiólogo uruguayo recordó que en un principio no se aconsejaba a las embarazadas vacunarse contra el COVID-19 porque no eran población de riesgo, incluso no estaban incluidas en la fase 3 de las vacunas.Ahora, viendo que la pandemia continua y afecta a las embarazadas, se empezó a hacer. Incluso, el laboratorio Pfizer está haciendo una fase 3, es decir un estudio, que incluye a 4.000 embarazadas, añadió.El 5 de mayo pasado el ministro de Salud de Uruguay, Daniel Salinas, informó en Twitter que todas las embarazadas eran la nueva prioridad en el plan de vacunación que comenzó el 1 de marzo, debido a que la Comisión Nacional Asesora en Vacunas, en base a nueva evidencia internacional, aconsejó inmunizar a las gestantes."No vacunar está más asociado a las mismas exclusiones que tienen fuera del embarazo, por ejemplo, si sos alérgica a la vacuna; desde el punto de vista de dar la vacuna en el embarazo se puede dar en cualquier momento", informó Sosa.Agregó que "estudios de Pfizer demuestran que hay un grupo importante de mujeres vacunadas que se hace un test después de vacunadas y estaban embarazadas y lo desconocían, no se ha visto efectos adversos, por eso dicen que es bastante segura y no habría problema".Sin embargo, dijo que la mayoría de las recomendaciones dicen que la embarazada espere a que pasen las 12 semanas para vacunarse porque el bebé ya está formado.Sosa contó que, al principio, las embarazadas que lo consultaban eran reticentes a vacunarse pero ahora, al ver los fallecimientos por el COVID-19 de mujeres gestantes, piden inmunizarse.

