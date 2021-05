https://mundo.sputniknews.com/20210531/el-presidente-mexicano-llama-a-votar-en-paz-y-sin-miedo-a-la-violencia-1112721041.html

El presidente mexicano llama a votar en paz y sin miedo a la violencia

El presidente mexicano llama a votar en paz y sin miedo a la violencia

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la ciudadanía a salir a votar en paz y sin miedo, a seis... 31.05.2021, Sputnik Mundo

El jefe del Ejecutivo llamó a los gobernadores de los 32 estados de la federación mexicana, donde serán elegidos 15 nuevos gobiernos, 30 congresos locales y 1.900 alcaldías, en el 80% de los municipios, a cumplir con el Acuerdo Nacional por la Democracia firmado en marzo para evitar la violencia, imponer o asesinar candidatos, comprar votos, acarreo de electores en el día electoral, y otras formas de fraude.El jefe del Ejecutivo exhortó a que en los comicios se haga valer la democracia votando "de manera pacífica y sin violencia".La firma especializada en seguridad y análisis de riesgos en procesos políticos Etellekt Consultores dijo el 28 de mayo que hasta esa fecha "son 89 los políticos asesinados en las elecciones 2021 en México".De ese total de víctimas, "35 eran aspirantes y candidatos a puestos electivos" en unas 500 agresiones de todo tipo desde que comenzaron las campañas en septiembre, dijo la firma que ha llevado esos recuentos durante varios años. Compromiso contra el fraudeEl mandatario dijo a periodistas que el Ejecutivo firmó un acuerdo para hacer respetar la voluntad de los ciudadanos en los comicios centrados en la búsqueda del control de la Cámara de Diputados, de la cual dependen las reformas constitucionales que impulsa su administración.Planteó además que las autoridades deben garantizar "que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido y candidato, que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos, no comprar votos, no repartir despensas y que dejen de hostigar a la gente".Acerca de la ola de violencia del crimen organizado que busca el control de territorio extorsionando a candidatos locales con la amenaza de recibir "plata o plomo", es decir sobornos o la muerte, agregó que "nos tiene miedo porque no tenemos miedo, vamos a participar, con voto libre, secreto, sin antiguas triquiñuelas arraigadas en la cultura política mexicana"."Hago un llamado a los mexicanos de todas las religiones, librepensadores, militantes de partidos, ciudadanos independientes, a todos y a todas, a que apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia, no caer en la trampa de la violencia, ese es el llamado a todos", puntualizó.A partir del miércoles a las 12:00 del día (17:00 GMT) terminan las campañas y comienzan los días de reflexión para 93 millones de votantes de los cuales al menos la mitad podrían acudir a las urnas el domingo 6 de junio, dado que el abstencionismo acostumbrado en las elecciones mexicanas de medio mandato presidencial ronda el 50%.

