Eduardo Halfon, literatura de las cicatrices

Eduardo Halfon, literatura de las cicatrices

MONTEVIDEO (Sputnik) — En 1981, Eduardo Halfon es un niño de diez años escondido junto a sus compañeritos en el gimnasio de la escuela, mientras fuera, con...

"The flowers cover everything"REM, The flowers of GuatemalaLa guerra, que había comenzado en 1961 y se había desarrollado principalmente en la selva, se instala definitivamente en Ciudad de Guatemala.Fue tras ese episodio que la familia Halfon terminó de tragar una decisión que venía rumiando hacía un par de años: irse del país, con destino a EEUU.A mediados de los 90, Eduardo Halfon es ingeniero, está de regreso en Guatemala y la felicidad en su vida es algo esquivo, una sensación excepcional, hecha de destellos de baja intensidad, que apenas si conmueven una existencia marcada por la apatía y el desencanto.Pero la literatura, a la que había ignorado olímpicamente, estaba ahí para salvarle la vida.Halfon se vuelve entonces un "lector yonqui", un adicto que se inyecta al menos un libro por día, que devora a los cuentistas norteamericanos, primero, y a los escritores del "boom latinoamericano", después; que descubre a Roberto Bolaño y a Ricardo Piglia, y que en algún momento vuelca todas esas lecturas en el que pasará a ser su oficio – y también su máscara-, durante el siguiente cuarto de siglo: el de escritor.Fue en 2008, con "El boxeador polaco", que el nombre Eduardo Halfon empezó a resonar en las letras latinoamericanas con la historia de uno de sus abuelos, de cinco números marcados a fuego y de cómo sobrevivir a un campo de concentración nazi gracias a la palabra, a haber aprendido qué decir y qué callar.Después vendrían más novelas (La pirueta, 2010; Monasterio, 2014; Duelo, 2017), algunos premios y varias traducciones, pero no fue sino hasta su más reciente trabajo (Canción, 2021), que Halfon se metió de lleno en la guerra que desangró Guatemala durante más de medio siglo. Aquí la historia gira en torno a su otro abuelo, el paterno, de origen libanés, y al secuestro del que fue víctima por parte de la guerrilla.La distancia con la guerra, al igual que la distancia con el holocausto, le permiten a Halfon acercarse al tema desde una perspectiva literaria, lejos de cualquier atisbo de resentimiento o venganza."El secuestro de mi abuelo como literatura", añade.Máscaras e identidadesAl igual que en sus trabajos anteriores, en "Canción" –alias del guerrillero que secuestró a su abuelo- el personaje se llama Eduardo Halfon, que es y no es el escritor Eduardo Halfon, o que en ocasiones puede serlo y en otras, no.Y al igual que en el resto de su obra, se impone el tema de las diferentes identidades que atraviesan la biografía de Eduardo Halfon. Y aunque su nueva novela trata sobre la tragedia de la guerra en Guatemala, comienza con el protagonista llegando a Tokio para participar de un encuentro de escritores de origen libanés, la nacionalidad de su abuelo secuestrado."Llegué a Tokio disfrazado de árabe". Así comienza la novela, casi como una declaración de principios de un escritor que no escribe sobre Líbano, que ni siquiera conoce el país, pero que sin embargo eso no le impide – de hecho, todo lo contrario-, sentarse frente a un auditorio incrédulo, ofendido por su atrevimiento.Pero quizás la genialidad de este escritor judío y guatemalteco, que se siente siempre un extranjero, un mestizo en todos lados, que se esconde tras la máscara del personaje que lleva su nombre, radique en revelar qué hay detrás, en hacer cómplice al lector de esa impostura.

