Un niño revela la 'verdad' sobre Jesús: "Es bisexual y no binario" | Vídeo

Una madre de Australia se quedó boquiabierta luego de que su hijo compartiera con ella un concepto revolucionario, aunque al mismo tiempo muy inocente, de...

En las imágenes, captadas por la propia mujer de camino a casa, se oye cómo el pequeño, llamado Levi, comienza una conversación religiosa con su pequeña hermana, como si fuera un evangelista callejero."Me gustaría hablar un poco de Dios. Todo el mundo lo quiere excepto yo, pues no sé mucho de él", declara el niño. Luego, se pregunta a sí mismo qué sabe realmente de Jesús. Su madre ya no puede contener la emoción por lo que oye y le pregunta a Levi si lo aprendió en la escuela. Para su sorpresa, el niño responde que sí. "Pero no es verdad. Eso no lo enseñan en la escuela", declara la madre.El divertido vídeo ha acumulado ya más de 1,3 millones de me gusta en TikTok y fue compartido más de 120.000 veces.

