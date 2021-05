https://mundo.sputniknews.com/20210530/son-la-potencia-y-peso-del-nuevo-hummer-electrico-un-peligro-para-la-seguridad-publica-1112697351.html

¿Son la potencia y peso del nuevo Hummer eléctrico un peligro para la seguridad pública?

Los expertos en automovilismo y seguridad vial han expresado su preocupación por las increíbles prestaciones de la nueva camioneta eléctrica de GMC, el Hummer... 30.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-30T20:00+0000

2021-05-30T20:00+0000

2021-05-30T20:00+0000

tecnología

motor

vehículos eléctricos

hummer

general motors

automóviles

Se trata de una bestia eléctrica de 1.000 caballos de fuerza en versión pickup y 830 en la del SUV. Pesa 4.103 kilos y es capaz de acelerar hasta 97 km/h en tan solo tres segundos. Esto significa que tendrá una aceleración más rápida que la de algunos modelos de Ferrari, Lamborghini y Porsche.Se espera que se empiece a producir a finales del 2021, pero lo más probable es que no se vean muchas unidades circulando por las carreteras, ya que su precio parte prácticamente de los 80.000 dólares. Aun así, los expertos se preguntan cuál es el propósito de un vehículo de semejantes características y qué podría pasar en caso de que el conductor pierda el control del volante. El portal InsideEVs se comunicó con uno de los especialistas más destacados para obtener respuestas.El experto también destaca que en EEUU todos los vehículos de menos de 4.535 kilos pueden ser conducidos con un carné normal y corriente. Eso significa que un conductor novato puede acabar al volante del Hummer EV sin la experiencia y la capacidad para controlarlo. Y eso teniendo en cuenta que la formación de conductores en EEUU en general es bastante escasa, de acuerdo con Kane.El director ejecutivo del Centro de Seguridad Automotriz, Jason Levine, tiene un punto de vista similar. Cualquier vehículo con esas características es potencialmente peligroso para otros usuarios en la carretera.El director de pruebas automotrices de Consumer Reports, Jake Fisher, también señaló que, si bien el Hummer probablemente garantizará la seguridad a sus ocupantes, puede representar un mayor peligro para quienes lo rodean."El IIHS (Instituto de Seguros de Seguridad en las Carreteras) ha demostrado que cuando los vehículos más pesados chocan con vehículos más livianos, tienden a causar más daño a esos vehículos más livianos. Y, por supuesto, un vehículo pesado de gran tamaño puede ser incluso más letal para un peatón o un ciclista", aseguró. Joseph Young, el jefe de relaciones públicas del IIHS, a su vez, teme que el alto rendimiento del Hummer EV aliente a sus propietarios a conducir más rápido de lo que deberían.Young explica que el conductor de un vehículo tan pesado y veloz tiene menos tiempo para reaccionar y frenar en comparación con el de un auto más ligero.Fisher puntualiza, sin embargo, que solo porque pese mucho no significa que al frenar surjan problemas."Los vehículos más pesados no tienen distancias de frenado más largas siempre que vayan equipados con los frenos y neumáticos necesarios. El peso adicional da más impulso para detenerse, pero también aumenta la fricción de la carretera debido al peso. Esas fuerzas se anulan siempre que los neumáticos tengan el agarre suficiente", explicó.General Motors respondeLos representantes de General Motors, el propietario de la marca GMC, comentaron a InsideEvs cómo planean abordar todas estas inquietudes en el mercado estadounidense.La empresa también proporcionó una lista con las características de seguridad estándar que debería tener el Hummer EV y que están presentes en el resto de vehículos de su tipo.Solo queda esperar a que GM cumpla con las expectativas.

