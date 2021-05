https://mundo.sputniknews.com/20210530/peligra-la-copa-america-desde-argentina-advierten-que-no-esta-definida-en-un-100-1112699273.html

¿Peligra la Copa América? Desde Argentina advierten que "no está definida en un 100%"

¿Peligra la Copa América? Desde Argentina advierten que "no está definida en un 100%"

La ministra de Salud de Argentina encendió todas las alarmas cuando anunció en una conferencia de prensa que la realización de la Copa América "no está definida en un 100%".

2021-05-30T23:17+0000

2021-05-30T23:17+0000

2021-05-30T23:17+0000

américa latina

copa américa

conmebol

argentina

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/1112699136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a96a9db8f50c29e487aef779b0dad748.jpg

Luego de que Colombia quedara eliminada como cosede del certamen sudamericano de fútbol por el estallido social que vive, Argentina había quedado con la responsabilidad absoluta para ejecutarlo. Sin embargo, la realización del campeonato todavía no es algo concreto y se definirá "en los próximos días", adelantó la funcionaria del Gobierno de Alberto Fernández.El certamen, que había sido postergado el año pasado por la pandemia, tiene previsto iniciar el 13 de junio. El partido inaugural entre Argentina y Chile debería ser en Buenos Aires, en el estadio Monumental del club River Plate. En tanto, la final se llevaría a cabo el 10 de julio.Sin embargo, el país sudamericano sufre la segunda ola de coronavirus y vive su momento más dramático desde el inicio de la pandemia. Esta situación ha llevado al Gobierno nacional a aumentar fuertemente las restricciones de circulación y esparcimiento, además de a la suspensión de clases presenciales durante nueve días."Cumpliendo los protocolos se puede implementar. También teniendo en cuenta, es importante aclarar, que no es lo mismo una selección que va a estar concentrada y no va a salir del hotel que lo que pasa en los torneos locales, donde los jugadores vuelven a sus casas y van a entrenarse", explicó la ministra.Según un relevamiento realizado por Poliarquía Consultores, siete de cada 10 argentinos creen que Argentina no debería ser la sede del torneo de selecciones nacionales más importante del continente. El 26 de mayo, el Gobierno argentino le había entregado a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) un estricto protocolo sanitario para realizar la Copa América en el país.

https://mundo.sputniknews.com/20210521/los-futbolistas-de-peru-no-seran-obligados-a-vacunarse-para-participar-de-la-copa-america-1112429113.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

copa américa, conmebol, argentina, deportes