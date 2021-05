https://mundo.sputniknews.com/20210530/el-vehiculo-mas-barato-de-sudafrica-se-enfrenta-a-una-bicicleta-en-un-extrano-drag-racing--video-1112693034.html

El vehículo más barato de Sudáfrica se enfrenta a una bicicleta en un extraño 'drag racing' | Vídeo

El vehículo más barato de Sudáfrica se enfrenta a una bicicleta en un extraño 'drag racing' | Vídeo

Las carreras de aceleración ponen cara a cara a los autos más potentes y veloces. No obstante, unos blogueros sudafricanos han decidido desafiar dos vehículos... 30.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-30T11:43+0000

2021-05-30T11:43+0000

2021-05-30T11:43+0000

tecnología

motor

carrera

videoclub

sudáfrica

automóviles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/1112692881_0:39:1012:608_1920x0_80_0_0_c91bbadfc79df58f9f6a213711bdafb8.png

Ashley Oldfield, un piloto de carreras y ciclista, fue el encargado de ir en la bicicleta. Con las dos piernas puede proporcionar 1,6 caballos de potencia a la rueda trasera.El segundo vehículo es de la marca india de motocicletas Bajaj, conocida por fabricar motos de más de dos ruedas. A primera vista se puede confundir el Bajaj Qute con un automóvil. Pero en realidad es un cuadriciclo de carrocería cerrada con un motor de motocicleta de 216 cc debajo de los asientos traseros que genera 10,8 caballos. No obstante, si bien el Qute no es técnicamente un automóvil, es considerado uno de los vehículos de cuatro ruedas más baratos de Sudáfrica. Cuesta unos 5.300 dólares.Sin duda, Qute es más potente que la bicicleta, pero al mismo tiempo es más pesado. Así que en el vídeo se puede observar cómo el ciclista destroza a la tripulación del caudriciclo desde los primeros segundos de la carrera con tanta facilidad que parece incluso humillante para el vehículo indio. El Qute no pudo acercarse a la bici en ningún tramo de los 402 metros hasta la línea de meta.

https://mundo.sputniknews.com/20210322/video-bmw-x6m-o-lamborghini-urus-quien-gana-una-carrera-de-aceleracion-1110264022.html

sudáfrica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

motor, carrera, videoclub, sudáfrica, automóviles