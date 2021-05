https://mundo.sputniknews.com/20210530/carolina-de-moras-explica-por-que-no-se-vacuna-contra-el-covid-19-1112692470.html

Carolina de Moras explica por qué no se vacuna contra el COVID-19

Carolina de Moras explica por qué no se vacuna contra el COVID-19

La modelo y actriz chilena Carolina de Moras sorprendió a sus fans al confesar que todavía no se ha vacunado contra el COVID-19 a pesar de pertenecer al grupo... 30.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-30T10:38+0000

2021-05-30T10:38+0000

2021-05-30T10:38+0000

estilo de vida

vacuna contra coronavirus

covid-19

actrices

vacuna

modelos

celebridades

actriz

salud

chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/1112692439_0:137:1080:745_1920x0_80_0_0_e62e8f03551c65c5fe961cbeaedfcd6d.jpg

Moras, que apareció por última vez en la televisión cuando era una jueza en Bailando por un sueño antes de la pandemia, se encuentra en el grupo de riesgo, ya que vive con un solo pulmón. Su condición la expone todavía más a desarrollar complicaciones si se contagia.En el nuevo capítulo de su programa Beauty Velvet —transmitido en Instagram— la presentadora explicó que quiso "esperar un poco el desarrollo de la vacuna, cómo iba funcionando, qué tan efectiva era". "He estado allí como tanteando", agregó.No obstante, la actriz también señaló que su decisión puede cambiar por la existencia del "pase de movilidad" en Chile que permite algunas libertades a quienes ya se hayan vacunado."A partir de esto como que me siento un poquito más obligada. Porque siento que esto es el puntapié inicial para dar ciertas libertades, sin obligar a los que no se quieren vacunar o estaban esperando como yo", explicó."Yo que soy más aprensiva con mi salud, sobre todo porque tengo un pulmón, entonces trato de cuidarme mucho más", concluyó Moras.

https://mundo.sputniknews.com/20210520/neymar-celebra-haber-recibido-la-vacuna-contra-covid-19-1112379180.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vacuna contra coronavirus, covid-19, actrices, vacuna, modelos, celebridades, actriz, salud, chile