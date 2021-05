https://mundo.sputniknews.com/20210529/venden-una-escultura-invisible-valorada-en-15000-euros-1112683228.html

Venden una escultura invisible valorada en 15.000 euros

El artista plástico italiano Salvatore Garau vendió una escultura invisible denominada 'Io sono' ('Yo soy') valorada en 15.000 euros. El precio final de esta... 29.05.2021, Sputnik Mundo

La escultura existe aunque no se ve, y ha sido creada a partir de la energía, la fuerza y los pensamientos, explica Garau. La obra es de 1953 y mide 1,5 por 1,5 metros, indica la casa de subastas milanesa Art-Rite.El comprador de Io sono recibió como prueba de su adquisición un certificado de propiedad.La escultura es absolutamente invisible, por lo que no se puede reproducir en internet ni copiarla, señalan los medios locales. Además, en la propia descripción del lote se destaca que "las obras no materiales de Garau no afectan el medioambiente."El resultado de la venta pública demuestra que el vacío no es otra cosa que un espacio repleto de energía. Aunque lo vaciemos y no quede nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, el completo vacío, la nada, tiene peso", enfatiza Garau citado por el portal Italy24news.com. El artista, que asegura estar satisfecho con la venta, tiene alrededor de siete obras invisibles, cada de las cuales se expondrá en una ciudad concreta, especifica el Instituto Italiano de Cultura en Nueva York.Mayo es especialmente prolífico en subastas, incluso en algunas poco comunes. Así, el 13 de mayo la ilustración de uno de los artistas callejeros más influyentes de la actualidad, Banksy, se convirtió en la primera obra de arte física pagada con criptomonedas en una subasta.

