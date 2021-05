https://mundo.sputniknews.com/20210529/un-diputado-argentino-sobre-macri-goberno-con-desprecio-por-su-gente-1112681209.html

Un diputado argentino sobre Macri: "Gobernó con desprecio por su gente"

"Hay algunos que sabiendo que no hay argentinos o argentinas que puedan estar contentos con esta situación y que muchos estamos muy sensibles, lo que vienen a hacer es a meter el dedo en la llaga en vez de ayudar a curar y de pasar este momento de la mejor manera posible porque no solo es muy complejo para nuestro país, sino que lo es para todo el mundo", señaló el diputado durante una visita a un punto de vacunación.En una entrevista con C5N, añadió que el expresidente no solo no cumplió con los objetivos que había prometido cuando era candidato, sino que en más de una ocasión hizo todo lo contrario a lo que se había comprometido.El legislador lamentó que Mauricio Macri señale al actual Gobierno cuando se esperaba que en esta crisis sanitaria fuera más solidario. Según Máximo Kirchner, el expresidente ha saboteado las esperanzas de los argentinos y cree que esto se debe a un resentimiento personal que lleva por ser el primer presidente que ha sido reelegido en Argentina. Además, responsabilizó al exmandatario por la situación económica que atraviesa Argentina."[Macri] ha sido el gran responsable de la situación económica que recibió el Gobierno de Alberto Fernández, que es muy diferente a la que él recibió en 2015 porque empeoró todos los números (…) no le ha hecho nada bien a la Argentina", concluyó.

