Alex Rodriguez rompe su silencio sobre su supuesto 'affaire' con una estrella de telerrealidad

Varios meses antes de la ruptura de la cantante y actriz Jennifer Lopez y el exbeisbolista Alex Rodriguez, comenzaron a circular rumores acerca de un posible... 29.05.2021, Sputnik Mundo

Al portal US Weekly, declaró que "no está seguro de quién busca beneficiarse de este tipo de rumores e historias falsas. Son incorrectos en los hechos".Mientras que la propia LeCroy contó en un comentario a Page Six que le desea a Rodriguez "lo mejor" y "está feliz de dejarlo todo atrás", una fuente anónima reveló al medio que el equipo del exjugador de los Yankees había intentado ponerse en contacto con LeCroy tras su ruptura con JLo.Los rumores acerca del affaire de la estrella de telerrealidad y un "exjugador famoso y casado" de la Liga Nacional de Béisbol comenzaron a circular en enero. Si bien la mujer admitió que intercambiaron mensajes "inocentes" y videollamadas, confesó que "nunca ha engañado físicamente a su prometida con ella". Sin embargo, uno de los compañeros de LeCroy del programa Southern Charm contó que sí hubo sexting entre los dos y que la mujer hasta viajó a Miami para ver a su amante. En cuanto a A-Rod, comenzó a poner me gusta en casi todas las fotos de la influencer en Instagram.En septiembre de 2019, Rodriguez y Lopez celebraron su fiesta de compromiso, pero pospusieron dos veces la boda a causa de la pandemia. En marzo de 2021 comenzaron a circular rumores sobre su supuesta ruptura después de cuatro años juntos. En mayo, Lopez comenzó a pasar cada vez más tiempo con el actor Ben Affleck, con quien estuvo comprometida a principios de la década de 2000 y quien terminó su relación con la también actriz Ana de Armas en enero. JLo y Affleck pasaron juntos una semana de vacaciones en Montana y también fueron vistos juntos en Miami.

