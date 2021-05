https://mundo.sputniknews.com/20210528/vicepresidenta-de-colombia-cree-que-hubo-mala-informacion-sobre-visita-de-cidh-al-pais-1112668923.html

Vicepresidenta de Colombia cree que hubo "mala información" sobre visita de CIDH al país

Vicepresidenta de Colombia cree que hubo "mala información" sobre visita de CIDH al país

BOGOTÁ (Sputnik) — La vicepresidenta de Colombia y canciller delegada, Marta Lucía Ramírez, aseguró que durante la reunión que tuvo en Washington con delegados...

Las declaraciones de la funcionaria se dan luego de que el 24 de mayo, tras una reunión con la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), María Claudia Pulido, Ramírez negó la entrada "en este momento" de una comisión a Colombia ya que, aseguró, "hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar (...) las visitas".Tales declaraciones fueron objeto de debates en diferentes sectores de Colombia, quienes sostienen que el Gobierno busca ocultar ante la CIDH las violaciones de derechos humanos por parte de la Policía que se han presentado desde el pasado 28 de abril, fecha desde la cual las centrales obreras del país, indígenas, jóvenes y sectores sociales lideran un paro nacional contra el Gobierno.El pasado 14 de mayo, la CIDH pidió al Gobierno colombiano que permita el ingreso de una comisión, pero tras la reunión del 24 de mayo con Ramírez, la funcionaria señaló que dicha visita sólo podría hacerse después del 29 de junio, fecha sugerida por la propia CIDH después de que evalúe una serie de informes de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría.Antes de lo previstoSin embargo, ante el debate generado, Ramírez dijo el 26 de mayo que si la CIDH lo desea puede visitar el país a la brevedad.Este 28 de mayo, en diálogo con W Radio, la funcionaria señaló que "acá no hay ningún capricho, aquí hay una secuencia lógica y ordenada", y que si la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría tienen toda su información lista "habrá que mirarla con ellos".Asimismo, agregó que le pidió a la CIDH que envíe un formato de visita, de manera tal que el Gobierno colombiano pueda asegurarse de que se escuchará "a toda la gente que sienta que ha sido víctima de abuso de autoridad o violación de Derechos Humanos".La vicepresidenta y canciller delegada también subrayó que la fecha para la visita de la CIDH fue establecida para que se cuente con información confiable sobre graves reportes de violaciones de DDHH, especialmente la cifra de desaparecidos, que bajó de los 460 a 129, según las autoridades.Asimismo, señaló a ese medio que la imagen de Colombia ante el mundo no puede ser "la de un país que desparece ciudadanos, porque ese no es, jamás, el talante de este Gobierno ni de las entidades de control, ni de la Policía".Las declaraciones a los medios colombianos precedió a dos cartas conocidas en la noche del jueves y que la funcionaria envió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la CIDH, mediante las cuales invita al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a delegados de la Comisión para que visiten el país cuando lo deseen y sin restricciones.Sin embargo, en la misiva dirigida a la CIDH cuestionó que ese organismo no haya condenado en sus comunicados los bloqueos de carreteras en el marco del paro nacional y que afectan al país, tal y como ambas partes lo hablaron en la reunión del 24 de mayo."Es importante que tengan presente, para complementar la agenda, que se consideren reuniones con los pequeños empresarios a quienes les han destruido sus negocios, así como las instalaciones de la policía destruidas, los gremios médicos, quienes podrán darles a conocer el impacto de los bloqueos sobre las ambulancias, equipos médicos e insumos indispensables para la atención hospitalaria de pacientes con COVID-19", dijo Ramírez en su carta a la CIDH.Colombia cumplió este 28 de mayo 31 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno.Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 fueron heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 1.430 personas y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres.Sin embargo, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, dijo este mes a esta agencia que la Fiscalía reconoce 15 muertes relacionadas con las protestas, cuatro en las que está involucrada la Policía y 11 que están en investigación.

