'Talent show' en el monasterio: la Escolanía de San Lorenzo del Escorial busca nuevas voces

La Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial busca nuevos integrantes para su coro. Para ello, la dirección ha organizado un concurso. Un... 28.05.2021, Sputnik Mundo

Los talent show se han convertido en un imprescindible de la programación de los canales de televisión. Ocupan horas de emisión en pleno prime time, conquistan público y generan un debate casi constante en redes sociales. El éxito del formato se traduce en las largas filas de sus castings. Miles de personas se presentan a las audiciones de programas como Operación Triunfo o La Voz. Su capacidad de convocatoria es un ejemplo para otro tipo de instituciones. También artísticas, pero en las que los focos y los techos de metal se cambian por bóvedas de piedra y siglos de historia. La Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial busca niños. Escolanía Talent es la vía. ET, no OT. "Lo vimos una buena alternativa", señala Pedro Alberto Sánchez, organista y director musical de la Escolanía, a Sputnik Mundo. Años atrás, él mismo se subía a su vehículo para recorrer ciudades y pueblos de España y reclutar integrantes para el afamado coro del monasterio. En colegios y parroquias encontraba a los sustitutos de los niños a los que les cambiaba la voz o concluyen sus estudios. "Hacíamos el casting en el colegio", añade Sánchez. Sin embargo, los nuevos tiempos oxidaron el sistema. Realizar las pruebas en los centros educativos se complicó a nivel burocrático. "Ahora es necesaria una autorización de los padres hasta para que el niño cante el cumpleaños feliz. Y eso que repartimos becas", continúa. La pandemia supuso el golpe de gracia al método de reclutamiento. Este curso, el coro lo han formado 33 niños. Un número muy por debajo del máximo de 60 voces que pueden integrar la agrupación. Uno de los escolanos acaba Segundo de Bachillerato y abandonará el conjunto al finalizar el año académico. 28 plazas quedan disponibles. Para adjudicarlas, E.T.: Escolanía Talent. Un concurso en el que premio es ocupar una de las vacantes de la escuela de música del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Los seleccionados recibirán una beca de estudios en el Real Colegio Alfonso XII, pensión completa, y la posibilidad de participar en viajes y giras por España y el extranjero. Y, por supuesto, formación musical en la Escolanía, fundada por Felipe II en 1567.Para entrar en competición, los padres del futuro estudiante deben mandar un vídeo en el que niño aparezca cantando. "Lo importante es que tenga vena artística. No hace falta que tenga formación musical. Pero sí que es fundamental que esté motivado", resalta Sánchez. En cuanto a la edad, se buscan estudiantes preparados para entrar en Cuarto o Quinto de Primaria. 14 para cada curso. El director musical de la Escolanía destaca también el compromiso del niño para ser seleccionado. Sánchez es uno de los encargados de revisar las audiciones virtuales. Los vídeos no paran de entrar. "Ninguno me ha hecho decir guau, pero tampoco he visto ningún horror. Todos tienen opciones", adelanta el organista. El proceso de selección se completará con una jornada de puertas abiertas para las familias a finales de junio. Servirá para escucharlos en directo y observar cómo se relacionan entre ellos. A principios de julio se conocerá el nombre de los elegidos. Los ganadores de E.T.: Escolanía Talent y próximos miembros del coro del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. "Si aparece una voz prodigiosa en agosto también la cogeremos", ríe el director musical de la Escolanía.Vida en el monasterioEl hogar de los seleccionados se hallará tras los vetustos muros del monasterio. Un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Los escolanos viven su día a día en una joya del Renacimiento, entre frescos de Luca Giordano y obras de Tiziano o José de Ribera. Un laberinto de pasillos y claustros, adornados con esculturas, tapices y pinturas. Los mismos que recorrió el rey Felipe II y su corte hace casi 500 años. "Viven rodeados de arte y de historia. Ver un cuadro o una lápida despierta su curiosidad. No digo que en otros centros no haya buen profesorado, igual mejor. Pero, el ambiente de aquí no lo tienes en un colegio de cemento", apunta Sánchez.De lunes a sábado, los escolanos viven en el monasterio. Tras la misa dominical, en la que cantan, sus padres pueden ir a buscarlos. Unas horas lejos de El Escorial. Un fin de semana al mes tienen la opción de regresar a su casa. "No están aislados. Jamás les quitamos los móviles. Igualmente, noto que cada vez les cuesta menos acostumbrarse a la vida del monasterio. Hace unos años era más duro. Había niños que se tiraban hasta un mes llorando. Creo que es porque los jóvenes no están el cien por cien del tiempo con sus padres", rememora el director musical.Pablo llegó hace cinco años a San Lorenzo de El Escorial. Dejó atrás su Íscar natal, en plena llanura vallisoletana, para incorporarse al coro de la Escolanía. Tenía entre 9 y 10 años cuando empezó a vivir a kilómetros de su familia. "En un principio es complicado, pero luego se pasa bien", reconoce el escolano. También se le hicieron raros los primeros días a Fabio, quien cambió la madrileña localidad de Valdemoro por las estribaciones de la sierra de Guadarrama. No obstante, la sensación se pasa. "Al llegar no conoces a nadie, pero te acogen muy bien. Se convierten en tu familia. Mis amigos aquí son como mis hermanos", admite Fabio. Él y Pablo son de la misma edad. Ambos cursan Tercero de la ESO con otros cinco escolanos más. Su día comienza a las 7:00. Se levantan, hacen la cama y desayunan. Después, se dirigen al Real Colegio Alfonso XII, situado dentro del propio monasterio. Allí, les imparten las materias de educación obligatoria. Matemáticas, lengua, historia o biología entran en su calendario. Aulas en las que no están solos. Las clases las dan con otros niños y niñas. "Tienen contacto con chavales de su edad. Al estar en el pueblo, esta escolanía tiene esa ventaja. Hay otras más medievales en las que por su posición geográfica, los escolanos están solo en el monasterio. Aquí si quieren pueden irse a comprar unas chuches al pueblo", asevera Sánchez. A las 14:00 comen y a continuación tienen una o dos horas más de colegio. Estudian y hacen los deberes. La tarde está reservada para la música. Dan clases de solfeo y de coro. También tienen clases de instrumento. Cada alumno suele tocar uno. El clarinete es la especialidad de Pablo y la guitarra la de Fabio. El madrileño José, quien ingresó en la Escolanía el año pasado, toca el piano. Al igual que sus compañeros de mayor edad prefiere las clases de la tarde a las de la mañana. "Me lo paso mejor por la tarde. Es cuando disfrutamos de la música", asegura el pequeño de 11 años. Algunos, incluso, completan su educación musical con las lecciones del conservatorio Padre Antonio Soler, justo enfrente del monasterio.Perfeccionan su manejo instrumental y elevan sus voces. Los niños de la Escolanía de El Escorial componen uno de los coros más famosos de España. Su canto los ha llevado por todo el mundo. Al menos, hasta que estalló la pandemia. Para Fabio viajar era lo mejor. El escolano ha actuado en España, pero también en Francia, Alemania, Rusia y China. "Sueñas con hacer este tipo de cosas. Te dejan recuerdos para toda la vida", asegura. No todos los jóvenes de 14 años, nacidos en España, pueden decir que han pisado la plaza Roja de Moscú.Pero, la vida de los escolanos no es solo música y estudio. En el monasterio ven películas, hacen deporte y pasan tiempo con sus amigos. A José le gusta mucho leer, pero también jugar a videojuegos con sus compañeros. Fabio practica baloncesto. Por las noches se reúnen frente a la PlayStation o corretean por los pasillos del monasterio. De los tres escolanos, nadie tiene muy claro qué hará cuando deje la academia del Monasterio de El Escorial. José dice que "tiene otros planes más allá de la música". Para Pablo es una opción de futuro y no la abandonaría, aunque escogiese otro camino. Fabio está entre la guitarra o estudiar Derecho. Eso sí, ninguno se arrepiente de formar parte de la Escolanía. "Al final somos una familia haciendo música", sentencia Fabio. Seguramente se hubiesen presentado a los castings de ET.

