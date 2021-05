https://mundo.sputniknews.com/20210528/sorpresa-en-la-biblioteca-nacional-de-espana-encuentran-una-obra-desconocida-de-lope-de-vega-1112659279.html

Sorpresa en la Biblioteca Nacional de España: encuentran una obra desconocida de Lope de Vega

Sorpresa en la Biblioteca Nacional de España: encuentran una obra desconocida de Lope de Vega

La comedia 'Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido', recién hallada, se atribuye al autor del Siglo de Oro, según una investigación de un... 28.05.2021

En esa cuna de la literatura que es la Biblioteca Nacional de España aún tiene misterios que resolver. Entre sus manuscritos se encuentran joyas en busca de autor o de un registro. Una de ellas era Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido. Y acaba de encontrarlo: según una investigación, pertenece a Lope de Vega (1562-1635). El autor del Siglo de Oro habría escrito esta comedia en su última etapa y por un encargo para criticar al rey de la época, Felipe IV.A esta conclusión ha llegado Abraham Madroñal, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Ginebra. El responsable del hallazgo cree que podría tratarse de una obra en clave y que los personajes o las tramas esconden sucesos y nombres reales. Saldrían ficcionada la familia del duque de Sessa, protector de Lope de Vega, y su hermano, don Gonzalo Fernández de Córdoba. Este podría haber sido el que se la encargó, como venganza a Felipe IV, que lo había destituido como gobernador de Milán en 1629 por su fracaso en la guerra de sucesión de Mantua y el Monferrato.La comedia estaría escrita en la última etapa del autor, que se apoda la de senectute y se caracteriza por poseer tintes personales de tristeza, pero ser de gran fecundidad artística. De hecho, se compara con El castigo sin venganza, que también relata desencantos individuales y mofas contra José de Pellicer, cronista real y objeto de deseo de Lope.Yo he hecho lo que he podido ha sido escrutada por el experto para obtener el mayor número posible de indicios de autoría. Se han utilizado tanto recursos filológicos como los de tecnología digital. Y se han visto centenares de expresiones e incluso de versos completos similares a otros ya escritos de Lope de Vega. Además coinciden las pruebas estilométricas, que examinan las estrofas.Que se haya tardado tanto en descubrir puede deberse a las circunstancias en que se escribieron y a la mala recepción del monarca, lo que habría obstaculizado su divulgación. La identificación, en la que ha participado un especialista en archivos de teatro, ha relacionado la adquisición de la obra como un producto de la imprenta sevillana de Francisco de Lyra. Este taller lo publicó a nombre de Miguel Bermúdez entre 1632 y 1634.Sin embargo, en esos años todavía vivía Lope de Vega y regentaba la monarquía cómica, un puesto como escritor para la Casa Real que 20 años antes ocupaba Cervantes. Y que provocaba que se le atribuyeran más creaciones por interés comercial.En este caso, el descubrimiento deriva del proyecto Impresos sueltos del teatro antiguo español: base de datos integrada del teatro clásico español (ISTAE), que pretende sacar a la luz nuevas joyas. "Este hallazgo es sólo una parte de lo que aún queda por descubrir en los fondos bibliotecarios", han afirmado desde la institución.

