https://mundo.sputniknews.com/20210528/revelan-imagenes-con-detalles-nunca-antes-vistos-del-centro-de-nuestra-galaxia-1112659987.html

Revelan imágenes con detalles nunca antes vistos del centro de nuestra galaxia

Revelan imágenes con detalles nunca antes vistos del centro de nuestra galaxia

Unos astrónomos lograron registrar con una claridad "sin precedentes" los fenómenos que ocurren en el centro de la Vía Láctea. 28.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-28T15:10+0000

2021-05-28T15:10+0000

2021-05-28T15:10+0000

ciencia

galaxia

astronomía

vía láctea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1112659694_0:1457:2047:2608_1920x0_80_0_0_9be79b37e32f1e45de86ed41b3199052.jpg

En el centro de nuestra galaxia se encuentra un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A*, lo que hace que sea la ubicación más extrema de toda la Vía Láctea, explicó Science Alert.Si bien se encuentra a una distancia relativamente cercana a la Tierra, a unos 25.800 años luz, es muy difícil observar esta región. Esto se debe a que está envuelta por espesas nubes de polvo y gas que oscurecen algunas longitudes de onda de luz.Los investigadores simplemente no pueden ver el centro de nuestra galaxia, incluso con instrumentos poderosos como el famoso telescopio espacial Hubble. Sin embargo, con la ayuda del observatorio espacial de rayos X Chandra, que ve los rayos X en lugar de los rayos de luz visible que pueden percibir los ojos humanos, los astrónomos han podido finalmente registrar detalles nunca antes vistos del centro de nuestra galaxia.Esta es la imagen más clara de un par de "columnas emisoras de rayos X" que emergen de la región cercana al enorme agujero negro en el centro de nuestra galaxia, detalló Phys.org. Se descubrió, además, un intrigante hilo de rayos X, bautizado G0.17-0.41.La reconexión de campo magnético es un fenómeno que ocurre cuando dos campos magnéticos opuestos se combinan, lo que libera una enorme cantidad de energía.En el Sol, este fenómeno produce las conocidas fulguraciones solares, las cuales pueden causar disturbios en las redes eléctricas y los sistemas de comunicaciones de la Tierra. En nuestro planeta, la reconexión de campo magnético es responsable de causar las auroras. Los hallazgos llevan a los científicos a considerar que el fenómeno también ocurre en el espacio interestelar.La investigación, así como las imágenes que la acompañan, se publicaron en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

https://mundo.sputniknews.com/20210521/descubren-la-galaxia-espiral-mas-antigua-jamas-observada-1112423005.html

https://mundo.sputniknews.com/20210115/la-nasa-supone-que-hay-menos-galaxias-en-el-universo-de-lo-que-se-creia-1094116638.html

vía láctea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galaxia, astronomía, vía láctea