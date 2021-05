Presidente de Morena fue interceptado por un grupo armado durante una gira electoral

https://mundo.sputniknews.com/20210528/presidente-de-partido-gobernante-de-mexico-fue-interceptado-por-un-grupo-armado-1112674914.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Una comitiva de campaña electoral, encabezada por el presidente de Morena, Mario Delgado, fue interceptada por varias camionetas... 28.05.2021, Sputnik Mundo

En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter la funcionaria anunció que el Gobierno federal seguirá "coordinando con todos los niveles de Gobierno para darle confianza a la población rumbo a la próxima jornada electoral del 6 de junio".Sánchez Cordero llamó también a la paz en todo el país, y señaló que "este tipo de hechos no deben ser tolerados".Por su parte, Delgado acusó al controvertido gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) principal oposición a nivel federal, como orquestador del episodio con el fin de intimidar a las filas oficialistas.El dirigente, que fue liberado después del incidente, dijo a periodistas que "el país vive una crisis de inseguridad y violencia, eso causa desde la situación del propio gobernador" de la entidad del noreste del país, fronteriza con EEUU y extensas costas en el Golfo de México.El máximo dirigente del oficialismo lamentó que "el Poder Judicial sigue sin resolver una situación, urge resolver la gobernabilidad en Tamaulipas, urge que se restablezca la paz y la tranquilidad de todas y de todos".Caso polémico sin soluciónGarcía Cabeza de Vaca está en el centro de una controversia después de que la Cámara de Diputados Federal, en la que Morena y sus aliados tienen mayoría, aprobó un dictamen para abolir la inmunidad parlamentaria de García cabeza de Vaca, fuero que protege a todos los gobernadores, según la legislación mexicana, para que pueda ser procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.Pero el Congreso de Tamaulipas, donde el líder del opositor PAN tiene mayoría, rechazó ese veredicto.La Suprema Corte de Justicia de la Nación descartó debatir una petición de controversia constitucional que dejó en un limbo la situación jurídica del gobernador, quien se ha hecho fuerte en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas.El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el caso del gobernador regresó a la Corte Suprema de Justicia, después de que emitió una resolución ambigua sobre el fuero del gobernador."Está en la Suprema Corte el caso porque hubo una primera controversia y hubo una resolución no tan clara, ambigua, sobre si mantenía o no el fuero", dijo el mandatario a periodistas.La Fiscalía y el Congreso de Tamaulipas presentaron nuevas controversias para que el Poder judicial resuelva el caso del gobernador, quien también está involucrado en una investigación del Gobierno de EEUU sobre lavado de dinero.Las campañas electorales hacia los comicios legislativos y municipales del 6 de junio han estado plagadas por la violencia del crimen organizado con unos 500 ataques a líderes políticos y candidatos, que han dejado 88 dirigentes muertos desde que comenzaron en septiembre pasado.

