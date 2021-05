https://mundo.sputniknews.com/20210528/pablo-montero-se-equivoca-al-cantar-el-himno-nacional-en-final-de-la-liga-mx--video-1112650480.html

Pablo Montero se equivoca al cantar el himno nacional en final de la Liga MX | Video

El cantante mexicano Pablo Montero cambió la letra del himno nacional durante su actuación en la final de la Liga MX Guardianes 2021, que disputaron los... 28.05.2021, Sputnik Mundo

El músico se presentó en el estadio TSM Corona con traje de charro, de color blanco para cantar el himno en la ceremonia previa al primer partido.No obstante, al músico le falló la memoria, así que intentó improvisar y cambió un poco la letra del himno. En vez de cantar "que en el cielo tú eterno destino por el dedo de Dios se escribió", Montero entonó "que en el dedo tú eterno destino nos convoca a lidiar con valor".El cantante confundió cielo y dedo y después interpretó la frase del último estribillo del himno. Después, en las siguientes líneas Montero se comió un que antes de "el cielo un soldado en cada hijo te dio". Y al final de la interpretación convirtió "al sonoro rugir del cañón", en "al sonoro rugir y el cañón".Las reacciones no se hicieron esperar y las redes se llenaron de memes sobre el fallo. Algunos recordaron a Ángela Aguilar que también se equivocó en el himno en su interpretación antes de la pelea de Canelo Álvarez.Además los usuarios se burlaron de la elección de los artistas que no se saben la letra del himno. Otros internautas preguntaron cómo es posible que Pablo Montero no sepa la letra del himno si todos los mexicanos la estudian en las escuelas.

