https://mundo.sputniknews.com/20210528/nike-revela-el-motivo-por-el-que-rompio-el-contrato-con-neymar-1112643133.html

Nike revela el motivo por el que rompió el contrato con Neymar

Nike revela el motivo por el que rompió el contrato con Neymar

La empresa multinacional estadounidense Nike dijo que decidió dejar de trabajar con Neymar en 2020 porque el futbolista brasileño se negó a colaborar con la... 28.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-28T04:00+0000

2021-05-28T04:00+0000

2021-05-28T04:00+0000

estilo de vida

nike

escándalo sexual

neymar

fútbol

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1112643089_0:95:1679:1039_1920x0_80_0_0_ddf1eed534a9960a8acccb6efb4b8307.jpg

Según recoge The Wall Street Journal, Nike cree que la investigación no fue concluyente debido a que no surgió ningún conjunto de hechos que les permitiera pronunciarse sobre el asunto, por lo que consideró inapropiado hacer una declaración acusatoria sin aportar hechos que la respalden.En agosto de 2020, Nike dejó de trabajar con el astro del fútbol sin dar a conocer los motivos.The Wall Street Journal basándose en testimonios presenciales y documentos reportó que la empleada de un hotel en Nueva York denunció que Neymar intentó obligarla a practicar sexo oral en 2016 cuando el futbolista se hospedó en ese lugar.

https://mundo.sputniknews.com/20210516/por-que-las-estrellas-del-futbol-dejan-de-colaborar-nike-1112237457.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nike, escándalo sexual, neymar, fútbol, deportes