La vicepresidenta española defiende los indultos para "pasar página" en Cataluña

MADRID (Sputnik) — La vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, defendió indultar a los líderes catalanes condenados por el proceso... 28.05.2021

2021-05-28T14:14+0000

2021-05-28T14:14+0000

2021-05-28T14:14+0000

"Estamos dispuestos a abrir una página diferente en Cataluña que tiene que ver con la convivencia entre los españoles", dijo Carmen Calvo en declaraciones a los medios de comunicación desde Sevilla.En sus últimas declaraciones públicas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se manifestó a favor de indultar a los 12 líderes catalanes condenados a penas de hasta 13 años por delitos de sedición, malversación y desobediencia en la llamada causa del 'procés'.El Tribunal Supremo emitió el 26 de mayo un informe contrario a los indultos argumentando que la medida de gracia no procede por la falta de arrepentimiento de los condenados.Tras la emisión de este informe, que no es vinculante, la última palabra la tiene el Ejecutivo, que deberá decidir sobre la cuestión en las próximas semanas.En opinión de Carmen Calvo, los indultos pueden servir para restituir una posición de "lealtad institucional" en Cataluña, donde recientemente se formó un nuevo Gobierno autonómico de corte independentista nacido de las elecciones del pasado mes de febrero."Llevamos diez años con una situación muy complicada en Cataluña", señaló Calvo, recordando que durante el mandato del conservador Mariano Rajoy se organizaron "dos referéndum ilegales" en Cataluña.Preguntada por el rechazo de los magistrados del Supremo a los indultos, Carmen Calvo señaló que "el poder judicial ya hizo su trabajo" al enjuiciar los hechos de 2017, pero ahora la cuestión está "en un espacio radicalmente distinto" que trasciende el ámbito meramente jurídico.En ese sentido, señaló que los indultos "son un instrumento que nada tiene que ver con el hacer del Poder Judicial" y añadió que su concesión "no pone en solfa una sentencia".

